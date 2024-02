صاعقة رعدية تقتل لاعب كرة قدم في الملعب.. فيديو

شفق نيوز/ أظهرت لقطات فيديو، وفاة لاعب كرة قدم إندونيسي، خلال مباراة ودية، في الملعب بصاعقة بصورة مباشرة.

وبحسب وسائل إعلام محلية ووسائل تواصل اجتماعي، فقد توفي اللاعب عندما ضربته الصاعقة الرعدية أثناء المباراة الودية التي جرت أمس الأحد.

ووفقا لوسائل الإعلام المحلية فقد قتلت الصاعقة لاعبا في غريق "أفي بي أي سوبانغ" يدعى سبتيان، ويبلغ من العمر 30 عاما.

وجرت المباراة بين فريقي "سوبانغ و"إف إل أو" على ملعب سيليوانغي باندونغ.

وعلى الفور هرع اللاعبون باتجاه اللاعب في محاولة لإسعافه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وسط ذهول باقي اللاعبين.

