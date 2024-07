شبيه ترامب يتجول في الشوارع بضمادة على أذنه.. فيديو

شفق نيوز/ انتشر مقطع مصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي لرجل يشبه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وهو يتجول في شوارع لونغ بيتش ويحيي "مؤيديه".

وظهر الرجل وهو يضع ضمادة على أذنه اليمنى وهي نفسها التي أصيب بالرصاص يوم السبت الماضي عندما تعرض المرشح الرئاسي الجمهوري لمحاولة اغتيال في تجمع انتخابي في ولاية بنلسفانيا.

وقام الرجل الذي ارتدى بذلة وقبعة حمراء مثل التي يرتديها ترامب بإلقاء التحية على عدد من مؤيديه في لونغ بيتش، نيويورك ودخل إحدى الحانات حيث سأله أحدهم: "كيف حال أذنك؟".

ليرد بصوت مشابه لصوت ترامب قائلا: "إنها في حالة رائعة".

يذكر أن شبيه ترامب هو مواطن أمريكي يدعى تومي موندا، وهو من لونغ بيتش وكان قد ظهر في أوقات سابقة وهو يقوم بتقليد ترامب.

Donald Trump impersonator Tommy Munda of Long Beach says Shinnecock Hills is a beautiful course and he might buy it. pic.twitter.com/KvFhTM7Y6T