دراسة طبية جديدة ترصد إمكانية تشخيص الإصابة بالسرطان قبل 7 سنوات

شفق نيوز/ توصلت دراسة طبية حديثة إلى أن البروتينات الموجودة في دم الإنسان من الممكن أن تكون دليلاً على التنبؤ بالإصابة بالسرطان قبل أكثر من سبع سنوات من تشخيصه الفعلي.

ووفقاً صحيفة "الغارديان" البريطانية، فإن العلماء في جامعة أكسفورد قاموا بدراسة عينات دم لأكثر من 44 ألف شخص في البنك الحيوي في المملكة المتحدة، من بينهم أكثر من 4900 شخص تم تشخيص إصابتهم بالسرطان.

وقارن الباحثون، وفق الدراسة التي نشرت بمجلة "نيتشر"، بروتينات الأشخاص الذين تم تشخيصهم بالسرطان والذين لم يتم تشخيصهم بالسرطان، وحددوا 618 بروتيناً مرتبطاً بـ19 نوعاً من السرطان، من بينها سرطان، القولون، والرئة، والغدد الليمفاوية، والكبد.

وفي دراسة ثانية مرتبطة بالدراسة الأولى، بحث العلماء في البيانات الوراثية لأكثر من 300 ألف حالة سرطان لمعرفة بروتينات الدم التي ساهمت في حدوث السرطان، ووجد العلماء 40 بروتيناً في الدم تؤثر على خطر إصابة الشخص بتسعة أنواع مختلفة من السرطان.

وقالت عالمة الأوبئة الغذائية في جامعة أكسفورد للصحة السكانية بجامعة أكسفورد، المؤلف المشارك للدراسة الأولى، كيرين بابير "لإنقاذ المزيد من الأرواح من السرطان، نحتاج إلى فهم أفضل لما يحدث في المراحل المبكرة من المرض.. كيف يمكن للبروتينات الموجودة في دمنا أن تؤثر على خطر الإصابة بالسرطان. ونحن الآن بحاجة إلى دراسة هذه البروتينات بعمق لمعرفة أي منها يمكن استخدامه بشكل موثوق للوقاية".

وقال رئيس قسم علم جينوم السرطان وأستاذ الصحة الرقمية في جامعة كوينز بلفاست، مارك لولر "البيانات مثيرة للإعجاب، فالعثور على دليل على السرطان قبل ظهوره سريرياً يوفر فرصة مهمة للعلاج وفرصة أكبر للشفاء".

والسرطان سبب رئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم، وقد أزهق أرواح 10 ملايين شخص تقريباً في عام 2020، أو ما يعادل وفاة واحدة تقريباً من كل 6 وفيات، وفق منظمة الصحة العالمية.

ومن أكثر أنواع السرطان شيوعاً سرطان، الرئة، والثدي، والقولون، والمستقيم، والبروستات.

وتُعزى نحو ثلث الوفيات الناجمة عن السرطان إلى تعاطي التبغ، وارتفاع منسب كتلة الجسم، وتعاطي الكحول، وانخفاض مدخول الجسم من الفواكه والخضراوات، وقلة ممارسة النشاط البدني.