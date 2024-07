"حادثة مروعة".. العثور على امرأة في بطن ثعبان بعد 24 ساعة من اختفائها

شفق نيوز/ أعلنت شرطة مقاطعة سولاويسي الجنوبية وسط إندونيسيا، اليوم الأربعاء، العثور على جثة امرأة في جوف ثعبان "ابتلعها بالكامل".

وقالت الشرطة، إن المرأة (36 عاما) فقدت بعد أن غادرت منزلها صباح أمس الثلاثاء لشراء دواء لطفلتها المريضة، وانتاب القلق أقاربها فذهبوا للبحث عنها.

وعثر زوجها على حذائها وقطع من ملابسها على الأرض، على بعد نحو 500 متر من منزلهما في قرية سيتيبا.

وقال قائد الشرطة المحلية إيدول، الذي يحمل اسما واحدا على غرار إندونيسيين كثر: "بعد فترة وجيزة، وجد الزوج ثعبانا على بعد حوالى 10 أمتار من الطريق. وكان الثعبان لا يزال على قيد الحياة".

وأوضح إيانغ، وهو مسؤول في القرية، أن الزوج شعر بالارتياب بعد أن لاحظ بطن الثعبان "منتفخا للغاية"، ثم دعا قرويين لمساعدته في فتح جوف الحيوان حيث عثروا على جثة زوجته.

