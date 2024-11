جدل "شبيهة ميلانيا" يلاحق ترامب بعد فوزه.. صور وفيديو

شفق نيوز/لا يزال الرئيس المنتخب دونالد ترامب محط جدل واسع، إذ تتابع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أدق تفاصيل حياته.

ومع إعلان فوزه لصالح الجمهوريين في الانتخابات الأمريكية، تداول بعض رواد مواقع التواصل صوراً يزعمون فيها وجود فروقات واضحة بين زوجته ميلانيا ترامب والسيدة التي ظهرت بجانبه في يوم الانتخابات.

ورغم أن ميلانيا ظهرت مرتين إلى جانب ترامب في ذلك اليوم دون أي دليل يدعم فكرة "ميلانيا المزيفة"، إلا أن البعض أصر على المقارنة.

وأثارت التعليقات تفاعلاً، حيث وصف أحد المستخدمين الموقف بـ"الإحراج"، وقال آخر: "ظهور ميلانيا المزيفة نادر".

Umm, that is NOT Melania. Sorry. I’m not buying it. Whoever was at the polls today with Don, WASN’T MELANIA. I guess the check bounced. pic.twitter.com/mbyAE5yAk9