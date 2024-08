ترامب وأغنية "تيتانيك" يثيران ضجة في أمريكا

شفق نيوز/ أثارت استخدام أغنية "My Heart Will Go On" الشهيرة، التي غنتها سيلين ديون في فيلم "تيتانيك"، في تجمع انتخابي للمرشح الجمهوري دونالد ترامب في بوزيمان بولاية مونتانا، جدلاً واسعاً.

وقالت المغنية الكندية سيلين ديون، إن استخدام أغنيتها الشهيرة "My Heart Will Go On"، التي قدمتها في فيلم "تيتانيك"، خلال تجمع انتخابي للمرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب في بوزيمان بولاية مونتانا، لم يكن مصرحاً به.

وأوضحت ديون عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي أن تشغيل الأغنية ومقطع الفيديو الخاص بها على شاشة كبيرة بالقرب من المسرح في التجمع الانتخابي للرئيس الأميركي السابق كان غير مصرح به، وأضافت: "هذا الاستخدام غير مصرح به بأي حال من الأحوال، ولا تؤيد سيلين ديون هذا الاستخدام أو أي استخدام مماثل".

تجدر الإشارة إلى أن سيلين ديون، الحائزة على جائزة غرامي خمس مرات، كانت قد رفضت الغناء في حفل تنصيب ترامب في يناير 2017 بعد فوزه في انتخابات 2016.

ويذكر أن ترامب أقام التجمع الانتخابي الذي أذيعت فيه أغنية ديون يوم الجمعة، حيث انتقد نائبة الرئيس كامالا هاريس، المرشحة الرئاسية عن الحزب الديمقراطي، على المستوى الشخصي، مشيراً إلى عدم إجراء مقابلات أو عقد مؤتمرات صحفية كبرى منذ إعلانها منافستها في الانتخابات الرئاسية المقبلة بعد قرار الرئيس جو بايدن عدم الترشح.