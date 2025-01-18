بعد قرار المحكمة.. مدير "تيك توك" يستنجد بـ ترامب (فيديو)

شفق نيوز/ بعد ساعات قليلة من تأييد المحكمة العليا في الولايات المتحدة لقانون يحظر تيك توك في البلاد لأسباب تتعلق بالأمن القومي إذا لم تبعه الشركة المالكة، بايت دانس الصينية، أطل مدير المنصة مستنجدا.

فقد نشر المدير التنفيذي Shou Zi Chew لمنصة الفيديوهات القصيرة، على حسابه الرسمي فيديو أعرب فيه عن شكره للرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي وعد بالعمل مع التطبيق الشهير من أجل إيجاد حل يبقيه متاحًا في الولايات المتحدة".

كما اعتبر تشيو أن وعد ترامب "يمثل موقفا قويا لصالح التعديل الأول وضد الرقابة التعسفية" معرباً عن امتنانه وسعادته للحصول على دعم رئيس يفهم برنامج تيك توك حقا، وفق قوله.

BREAKING: TikTok CEO Shou Zi Chew thanks President Trump for working to find a solution to keep TikTok available in the US. pic.twitter.com/Tgjh6hj7eo — Charlie Kirk (@charliekirk11) January 17, 2025

ولاحقا حذرت شركة تيك توك من أنها ستوقف عمل تطبيقها في الولايات المتحدة غدا الأحد ما لم تقدم إدارة الرئيس جو بايدن ضمانات لشركات مثل أبل وجوجل بأنها لن تواجه إجراءات قانونية عندما يدخل الحظر حيز التنفيذ.

وقالت الشركة في بيان ليل الجمعة السبت "ما لم تقدم إدارة بايدن على الفور بيانا نهائيا لطمأنة مقدمي الخدمات الأكثر أهمية ضمان عدم تطبيق القانون، فإن تيك توك ستضطر للأسف إلى التوقف عن العمل في 19 يناير".

في حين امتنع البيت الأبيض عن التعليق، وفق ما أفادت وكالة رويترز.

ويلقي قرار المحكمة العليا بمنصة التواصل الاجتماعي ومستخدميها في الولايات المتحدة وعددهم 170 مليونا في حالة من الضبابية.

فيما قد تتكبد شركات مثل جوجل وأوراكل وأبل غرامات ضخمة إذا استمرت في تقديم الخدمات لتيك توك بعد سريان الحظر غداً.

يذكر أن إدارة بايدن كانت أعلنت صراحة أن مسألة تطبيق القانون باتت متروكة لإدارة ترمب المقبلة، علماً أن الرئيس المنتخب كان تعهد بإنقاذه بعد عودته إلى البيت الأبيض يوم الاثنين.

فيما أكد أمس الجمعة أنه يدرس الخيارات التي بين يديه.