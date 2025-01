بعد قرار المحكمة.. مدير "تيك توك" يستنجد بـ ترامب (فيديو)

شفق نيوز/ بعد ساعات قليلة من تأييد المحكمة العليا في الولايات المتحدة لقانون يحظر تيك توك في البلاد لأسباب تتعلق بالأمن القومي إذا لم تبعه الشركة المالكة، بايت دانس الصينية، أطل مدير المنصة مستنجدا.

فقد نشر المدير التنفيذي Shou Zi Chew لمنصة الفيديوهات القصيرة، على حسابه الرسمي فيديو أعرب فيه عن شكره للرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي وعد بالعمل مع التطبيق الشهير من أجل إيجاد حل يبقيه متاحًا في الولايات المتحدة".

كما اعتبر تشيو أن وعد ترامب "يمثل موقفا قويا لصالح التعديل الأول وضد الرقابة التعسفية" معرباً عن امتنانه وسعادته للحصول على دعم رئيس يفهم برنامج تيك توك حقا، وفق قوله.

BREAKING: TikTok CEO Shou Zi Chew thanks President Trump for working to find a solution to keep TikTok available in the US. pic.twitter.com/Tgjh6hj7eo