الموصل ترفع علم العراق في الكرملين وتحصل على جائزة دولية

شفق نيوز/ حصلت مؤسسة "مثابرون" للخير للبيئة والتنمية، ومقرها الموصل، اليوم الجمعة، على جائزة دولية في العاصمة الروسية "موسكو ".

وقال رئيس المؤسسة الناشط الموصلي محمد لازم العدواني في اتصال هاتفي مع وكالة شفق نيوز من موسكو إن "العراق تمكن وعبر مؤسسة (مثابرون) للخير للبيئة والتنمية، ان تحصل على جائزة We Are Together الدولية لعام 2024.في موسكو بمشاركة أكثر من 4000 مرشح مثلوا 142 دولة حضرها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "

وأضاف ان "الحفل الذي أقيم في الكرملين " كنت أحد الفائزين في المجال البيئي وتعتبر هذه الجائزة بمثابة الأوسكار في روسيا".

وتابع العدواني الذي تسلم الجائزة ان "الجائزة تقدمنا عليها منذ عامين وفي خمس مراحل".