مهرجان "موسكو" السينمائي الكوردي يكشف عن أعضاء لجنة تحكيم الدورة الرابعة

شفق نيوز/ كشف الصحفي السينمائي منصور جهاني، عن أعضاء لجنة تحكيم الأقسام التنافسية المختلفة في مهرجان "موسكو" السينمائي الكوردي بنسخته الرابعة.

وقال جهاني، لوكالة شفق نيوز، إن مهرجان «موسكو» السينمائي الكوردي MKFF برئاسة "كرم غردن زري" Kerem Gerdenzeri وبإدارة "غوليزر غردن زري" Gulizer Gerdenzeri - "إينا تيدزويفا" Inna Tedzhoeva يهدف لعكس الثقافة والتاريخ والحفاظ على الهوية الوطنية واللغة الأم للكورد والحياة المعاصرة لهذه الأمة، وذلك من خلال عرض الأعمال في القسم التنافسي "الأفلام الروائية"، القسم التنافسي "الأفلام الوثائقية"، القسم التنافسي "الأفلام القصيرة"، القسم غير التنافسي "الأفلام الكوردية"، "ليلة السينما"، قسم "عرض أفضل الأفلام الروسية" ومعرض ثقافي وهنري؛ وسيعقد في الفترة من 18 إلى 22 سبتمبر/ أيلول 2024 في موسكو، روسيا.

وبين جهاني، أن أعضاء لجنة التحكيم في مختلف الأقسام التنافسية، بما في ذلك؛ قسم مسابقة "الأفلام السينمائية"، وقسم مسابقة "الأفلام الوثائقية الطويلة"، وقسم مسابقة "الأفلام الوثائقية القصيرة"، وقسم مسابقة "الأفلام الروائية القصيرة" في هذه الفعالية السينمائية، أعمال مخرجين من 12 دولة، وستكون إيران والعراق وتركيا وفرنسا وسوريا وكندا وهولندا وبلجيكا والدنمارك وإقليم كوردستان وغيرها على الشاشة خلال أيام هذا المهرجان.

أعضاء لجنة تحكيم مسابقة "الأفلام السينمائية"

أعضاء لجنة تحكيم القسم التنافسي "الأفلام السينمائية" في الدورة الرابعة لمهرجان "موسكو" Moscow السينمائي الكوردية هم: "أنجلينا نيكونوفا" Angelina Nikonova مخرجة وكاتبة سيناريو ومنتجة من روسيا، صاحبة فيلم "بورتريه في الشفق" Portrait in the Twilight تم عرض هذا المخرج في العرض الأول وشارك جهاني بنفسه في مهرجان "البندقية" Venice السينمائي الدولي وقام أيضًا بإخراج فيلم "مرحبا بكم في المنزل" Welcome Home وفيلم "هل رأى أحد ابنتي؟" Has Anyone Seen My Girl? في محفظته الفنية، "ليانكا غريو" Lyanka Gryu هي ممثلة ومخرجة من روسيا، عملت في أفلام "الأطفال أقل من 16 عامًا" Children Under 16 و"عودة الفرسان" The Return of the Musketeers والمسلسل التلفزيوني "بارفيخا" Barvikha و"شيرلوك هولمز" Sherlock Holmes المعروف أيضًا "مكسيم دوبروميسلوف" Maxim Dobromyslov منتج أفلام روائية ووثائقية ومسلسلات تلفزيونية - رئيس لجنة التحكيم من روسيا الذي شارك في مشاريع "معنى الحياة" The Meaning of Life و"روسيا أوديسي" Russia-Odyssey و"خارج الموسم. ملحمة الشباب" Off-season. Saga of Youth في غير موسمها. لقد تعاونت ملحمة الشباب.

أعضاء لجنة تحكيم مسابقة "الأفلام الوثائقية الطويلة"

أعضاء لجنة تحكيم القسم التنافسي "الأفلام الوثائقية الطويلة" في هذه الفعالية السينمائية هم: "توماس سيديريس" Thomas Sideris الصحفي والباحث والمخرج من اليونان، الذي حصل على أكثر من 40 جائزة عالمية لأبحاثه في مجال الفيلم الوثائقي، "مزكين أرسلان" Mizgin Arsalan صحفية وصانعة أفلام وثائقية من إنجلترا، فاز فيلمها الروائي الأول "لقد طرت، وأنت بقيت" I Flew, You Stayed بجائزة أفضل فيلم وثائقي لهذا العام من جمعية نقاد السينما التركية، الجائزة الكبرى للفيلم الوثائقي مهرجان الأفلام الوثائقية "أمد" Amed وحصل على جائزة "ميريلا جاليتي" Mirella Galletti في إيطاليا وأيضا "إيفان بولوتنيكوف" Ivan Bolotnikov مخرج وكاتب سيناريو ومنتج من روسيا - رئيس لجنة التحكيم التي أخرجت "على خط اللعبة" On the Line of the Game و"يوحنا المعمدان" John the Baptist و"المتحف المثالي" The Ideal Museum ومع الفيلم الروائي "العيوب" Harms حصل على جائزتي الكأس الذهبية في مهرجان "شنغهاي" Shanghai السينمائي الدولي في الصين. فيلم "تدمر" Palmyra هو أحد أعماله، والذي تم تصويره في كردستان تركيا.

أعضاء لجنة تحكيم مسابقة "أفلام الروائية القصيرة"

أعضاء لجنة تحكيم قسم مسابقة "الأفلام الروائية القصيرة" في مهرجان "موسكو" السينمائي الكردية هم: "إيلينا جليكمان" Elena Glikman منتجة من روسيا - رئيسة لجنة التحكيم، أفلامها "بيتر إف.إم" Piter FM، "سبيتاك" Spitak، "على الحافة" On the Edge، "الطريق الأبيض!" White Road!، "فكري بروشي" Fekri Baroshi هو منتج ومونتاج ومخرج من إقليم كردستان العراق، قام بإخراج فيلمي "الحلم قبل الموت" The Dream Before Death و"في عرين الأسد" In the Lion's Den، بالإضافة إلى "نوزاد شيخاني" Navzad Shehani وهو مخرج إيزيدي حصل على جائزة "جان لوك غودار" Jean Luc Godard والفيلم الوثائقي "المذبحة السوداء" Black Massacre عن الإبادة الجماعية للإيزيديين هو أحد إبداعاته، والذي تم تسجيله كوثيقة معاصرة مهمة حول هذه المأساة في المحكمة الجنائية الدولية.

أعضاء لجنة تحكيم القسم التنافسي "للأفلام الوثائقية القصيرة"

أعضاء لجنة تحكيم القسم التنافسي "للأفلام الوثائقية القصيرة" في هذه الفعالية السينمائية هم: "روجيش كيريتشي" Rugesh Kirici ممثلة ومخرجة وكاتبة من كردستان تركيا، تنشط في المسرح والسينما الكردية، وفي الأفلام "ليل طويل" The Long Night و"قرار صعب" The Hard Decision و"بلوت" Acorn و"أم إليف" Mother Elif، المخرج وكاتب السيناريو الكردي السوري "شيرو هنیدا" Shero Hinde الحائز على جائزة الجمهور في مهرجان "لندن" السينمائي عن فيلم "الحب في وجه الإبادة الجماعية" Love in the Face of Genocide والجائزة الكبرى عن فيلم "قصة مدن مدمرة" The Story of Destroyed Cities فاز بها مهرجان السينما المكسيكية "لقمان سخنور" Loghman Sokhanvar وهو محرر من إيران - رئيس لجنة التحكيم الذي قام بتحرير العديد من الأفلام الشهيرة للسينما الإيرانية والكوردستانية، مثل مثل؛ لقد كان مسؤولاً عن "صوت المطر" The Sound of Rain و"الفريق" The Team و"ته‌نيا" Tanya.

جائزة جولدن صن كريستال

في مهرجان الفيلم الكردي الرابع "موسكو" 38 عملاً منها؛ وفي قسم مسابقة "الأفلام الروائية"، وصل إلى القسم النهائي 7 أفلام روائية و8 أفلام وثائقية طويلة، وكذلك في قسم مسابقة "الأفلام القصيرة"، حيث وصل إلى القسم النهائي 14 فيلما روائيا قصيرا و9 أفلام وثائقية قصيرة. جائزة "الشمس الذهبية" الكريستالية، وفي هذا الحدث الفني يتنافسون مع بعضهم البعض.

الجائزة الرئيسية لهذا المهرجان هي شكل كريستالي مع شمس ذهبية، وهذه الجائزة الكريستالية المرموقة "الشمس الذهبية"، في خمس فئات مختلفة، بما في ذلك؛ وسيتم منح الفائزين جوائز "أفضل فيلم روائي" و"أفضل فيلم وثائقي" و"أفضل فيلم روائي قصير" و"أفضل فيلم وثائقي قصير" بالإضافة إلى جائزة "المشاركة في السينما الكردية".