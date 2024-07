النمسا تتحدث عن "روعة" زيارة نيجيرفان بارزاني: ملتزمون باستقرار اقليم كوردستان والعراق

شفق نيوز/ غرد وزير الخارجية النمساوي ألكساندر شالنبيرغ بعد المحادثات التي أجراها مع رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في فيينا الثلاثاء، قائلا ان النمسا ملتزمة باستقرار الاقليم والعراق.

وكان الرئيس بارزاني وصل الاثنين الى فيينا في زيارة رسمية اجتمع خلالها مع رئيس الجمهورية ووزير خارجية النمسا، وبحث معهما في فرص ومجالات تعزيز علاقات النمسا مع العراق وإقليم كوردستان، وتوسيع آفاق التعاون المشترك بين الجانبين. وقال بارزاني بعد استقباله الوزير شالينبرغ "طلبنا أن يتم افتتاح قنصلية لها (للنمسا) في أربيل أيضاً".

Great to welcome @IKRPresident Nêçîrwan Barzani to Vienna after my visit in #Erbil! Discussed developments in the Middle East, migration and intensified economic cooperation. Austria is commited to #Iraq's stability, including the @Kurdistan Region. pic.twitter.com/Oo1lpdzOYQ