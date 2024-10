أنباء عن استهداف منزل نتنياهو في قيساريا.. فيديو

شفق نيوز/ تداولت وسائل اعلام، يوم السبت، أنباء عن استهداف طائرة مسيرة مفخخة لمنزل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقالت مصادر لموقع "الشرق" الاخباري، إن ثمة أنباء عن استهداف مسيرة ملغمة لمنزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في "قيساريا" التي تقع على شاطئ البحر المتوسط.

وأفاد الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي بأن ثلاث طائرات بدون طيار عبرت إلى إسرائيل خلال الساعة الأخيرة، قادمة من لبنان.

وقال إنه تم اعتراض مسيرتين اثنتين، فيما أصابت الثالثة مبنى في قيساريا، دون وقوع إصابات.

من جانبها، أفاد صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن مكتب رئاسة الحكومة رفض الإفصاح عن مكان رئيس الوزراء وقت انفجار المسيرة في قيساريا. وأضافت أن "المبنى المستهدف في قيساريا هو مقر الإقامة الشخصي لنتنياهو".

إلى ذلك أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن الرقابة العسكرية تحظر نشر خبر استهداف منزل نتنياهو في قيساريا رغم أن الجميع يعرف ذلك

وتداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً يظهر تحليق ما يعتقد أنها إحدى المسيرات الثلاث بجوار طائرة هليكوبتر إسرائيلية.

IAF Helicopter gives chase to a Drone in the Nahariyya Area pic.twitter.com/WklRJPgOl1