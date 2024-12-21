مشاهد توثق لحظة ضرب "الباليستي الحوثي" قلب إسرائيل

شفق نيوز/ أظهرت فيديوهات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم السبت، لحظة سقوط صاروخ باليستي فرط صوتي أطلق من اليمن على وسط إسرائيل.

وبينت الفيديوهات لحظة انفجار الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون من اليمن في حديقة عامة بجنوب تل أبيب بعد فشل محاولات اعتراضه.

كما أظهرت اللقطات المتداولة من الحديقة حفرة في المكان الذي سقط فيه الصاروخ.

وقال مسعفون إن 16 شخصا أصيبوا بجروح نتيجة شظايا الزجاج، بينما أصيب 14 شخصا بكدمات أثناء تدافعهم إلى الملاجئ.

Yemen’s Houthis Launch Ballistic Missile at Tel AvivIsrael’s military confirms it failed to intercept the missile targeting its capital, launched by Yemen’s Houthis pic.twitter.com/TpDqX8xE9V — Uncensored News (@Uncensorednewsw) December 21, 2024

C’est donc cette aire de jeux à Tel Aviv qui a été touchée par le missile balistique Houthis la nuit dernière. Le groupe terroriste pro-iranien prétend avoir visé « un site sensible ». pic.twitter.com/Hb2oXCF9am — Chrystopher Barolin (@ChrysBarolin) December 21, 2024

وتسبب إطلاق الصاروخ في انطلاق صافرات الإنذار في وسط إسرائيل، ما أدى إلى هرع ملايين الأشخاص إلى الملاجئ.

وهذه هي المرة الثانية خلال يومين التي يتسبب فيها صاروخ أطلقه الحوثيون في ​​انطلاق صافرات الإنذار وسط البلاد في منتصف الليل.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن صاروخا أطلق من اليمن سقط في تل أبيب، قائلا إن "محاولات اعتراضه باءت بالفشل". وأضاف أنه يجري التحقيق في تفاصيل الحادث.

وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن إطلاق الصاروخ.

وقصفت إسرائيل الخميس الماضي، موانئ رئيسية في اليمن، وكذلك العاصمة صنعاء للمرة الثالثة العام الجاري ردا على الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي.

ومنذ أكثر من عام، يواصل الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها، وذلك "نصرة للشعب الفلسطيني في غزة".

كما تواصل الجماعة شن هجمات بصواريخ ومسيّرات على إسرائيل، بعضها استهدفت تل أبيب وخلفت خسائر بشرية ومادية.