مشاهد توثق لحظة ضرب "الباليستي الحوثي" قلب إسرائيل

شفق نيوز/ أظهرت فيديوهات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم السبت، لحظة سقوط صاروخ باليستي فرط صوتي أطلق من اليمن على وسط إسرائيل.

وبينت الفيديوهات لحظة انفجار الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون من اليمن في حديقة عامة بجنوب تل أبيب بعد فشل محاولات اعتراضه.

كما أظهرت اللقطات المتداولة من الحديقة حفرة في المكان الذي سقط فيه الصاروخ.

وقال مسعفون إن 16 شخصا أصيبوا بجروح نتيجة شظايا الزجاج، بينما أصيب 14 شخصا بكدمات أثناء تدافعهم إلى الملاجئ.

Yemen’s Houthis Launch Ballistic Missile at Tel AvivIsrael’s military confirms it failed to intercept the missile targeting its capital, launched by Yemen’s Houthis pic.twitter.com/TpDqX8xE9V