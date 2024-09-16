أقوى عاصفة منذ أكثر من 70 عاما تصل شنغهاي.. فيديو

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام صيني، يوم الأحد، بوصول إعصار بيبينكا إلى شنغهاي مصحوبا برياح عاتية وأمطار غزيرة، محدثا أقوى عاصفة تهب على المدينة منذ أكثر من 70 عاما.

وأطلقت سلطات المدينة تحذيرا أحمر، ما يعني حالة تأهب قصوى أدت إلى إجلاء بعض سكان المناطق الساحلية.

ونصحت السلطات سكان المدينة البالغ عددهم 25 مليون نسمة بتجنب مغادرة منازلهم، كما تم إلغاء جميع الرحلات الجوية في مطاري شنغهاي الرئيسيين.

وقد ضرب الإعصار منطقة لينغانغ نيو سيتي الساحلية شرق المدينة في ساعة مبكرة من صباح الإثنين، وفق ما ذكرت إدارة الأرصاد الجوية الصينية.

A close call, a large piece of wall on a high rise in #Shanghai, #China falls to the ground as the winds of Typhoon #Bebinca peel it off. #tropicswx #CHNwx #TyphoonBebinca pic.twitter.com/C4VK19ioNi — Vortix (@VortixWx) September 16, 2024

وقالت شبكة "سي سي تي في" الصينية الرسمية بعد وقت قصير من وصول إعصار بيبينكا إلى اليابسة، إن العاصفة التي تضرب شنغهاي هي الأقوى منذ إعصار غلوريا عام 1949.

وأفيد عن إجلاء تسعة آلاف شخص من جزيرة تشونغمينغ التي تقع عند مصب نهر يانغتزي.

كما أغلقت جميع الطرق السريعة عند الساعة الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي (17,00 ت غ)، وفرض حد للسرعة يبلغ 40 كيلومترا في الساعة على الطرق داخل المدينة.

وأبلغت مراكز مكافحة الفيضانات في شنغهاي شبكة "سي سي تي في" أنها تلقت عشرات التقارير عن حوادث مرتبطة بالإعصار، معظمها سقوط أشجار ولوحات إعلانية.

وإلى ذلك، بثت الشبكة لقطات لمراسلها من مقاطعة تشجيانغ الساحلية المجاورة حيث كانت الأمواج العاتية تضرب الشواطئ الصخرية للمنطقة تحت سماء رمادية. وقال المراسل "إذا خرجت إلى (العاصفة)، بالكاد يمكنني التحدث".

وأضاف "يمكنكم أن تروا أن سطح البحر عبارة عن موجة تلو الأخرى، كل منها أعلى من الأخرى".