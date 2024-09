أقوى عاصفة منذ أكثر من 70 عاما تصل شنغهاي.. فيديو

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام صيني، يوم الأحد، بوصول إعصار بيبينكا إلى شنغهاي مصحوبا برياح عاتية وأمطار غزيرة، محدثا أقوى عاصفة تهب على المدينة منذ أكثر من 70 عاما.

وأطلقت سلطات المدينة تحذيرا أحمر، ما يعني حالة تأهب قصوى أدت إلى إجلاء بعض سكان المناطق الساحلية.

ونصحت السلطات سكان المدينة البالغ عددهم 25 مليون نسمة بتجنب مغادرة منازلهم، كما تم إلغاء جميع الرحلات الجوية في مطاري شنغهاي الرئيسيين.

وقد ضرب الإعصار منطقة لينغانغ نيو سيتي الساحلية شرق المدينة في ساعة مبكرة من صباح الإثنين، وفق ما ذكرت إدارة الأرصاد الجوية الصينية.

A close call, a large piece of wall on a high rise in #Shanghai, #China falls to the ground as the winds of Typhoon #Bebinca peel it off. #tropicswx #CHNwx #TyphoonBebinca pic.twitter.com/C4VK19ioNi