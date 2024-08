فيديو صادم.. جنود إسرائيليون يعتدون جنسياً على معتقل فلسطيني

شفق نيوز/ تداول الإعلام الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شريط فيديو يظهر اعتداء جنود إسرائيليين جنسياً على معتقل من غزة في سجن "سدي تيمان".

ونشرت القناة الـ12 الإسرائيلية توثيقاً من كاميرات المراقبة داخل السجن، الذي يشرف عليه الجيش الإسرائيلي، والذي يظهر اعتداء الجنود على المعتقل، الذي لم تُكشف هويته بعد.

ويوضح الفيديو، الذي لم يُحدد تاريخه أو كيفية وصوله إلى القناة، مجموعة من الجنود وهم يختارون معتقلاً من بين أكثر من 30 معتقلاً ملقين على الأرض وعيونهم مغطاة، ثم يُظهر الفيديو الجنود يأخذون المعتقل إلى زاوية في ساحة السجن، مستخدمين دروعاً لإخفاء أفعالهم.

وقالت القناة الـ12: "يبدو أن الجنود كانوا على علم بالكاميرات الأمنية وسعوا لإخفاء أفعالهم باستخدام الدروع"، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأضافت القناة: "الفيديو يوثق مخالفة منسوبة إلى جنود الاحتياط تتمثل في فعل اللواط تحت هذه الظروف".

وأشارت القناة إلى أن المعتقل نُقل إلى المستشفى بعد ساعات وهو ينزف، حيث وُصفت إصابته بأنها معقدة، مع قرار طبي يشير إلى حدوث الإصابة بسبب إدخال جسم ما.

CCTV footage released by Israeli Channel 12 shows Israeli soldiers using shields while inserting an object into the rectum of a Palestinian detainee at the Sde Teiman detention camp.The victim sustained severe injuries, including a torn rectum, broken ribs, and ruptured bowels,… pic.twitter.com/WDKYG76J4p