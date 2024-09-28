فيديوهات.. عشرات الغارات الإسرائيلية تهز ضاحية بيروت في ليلة عنيفة

شفق نيوز/ شن الطيران الحربي الإسرائيلي، أكثر من 30 غارة على الضاحية الجنوبية في بيروت، ليلة الجمعة- السبت، في موجة ضربات عنيفة، بعد ساعات من قصف ما اسمته تل أبيب، مقر القيادة المركزية لحزب الله في المنطقة.

والجيش الإسرائيلي: إن غاراته استهدفت منشآت تصنيع السلاح تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، بالإضافة إلى مباني تضم وسائل قتالية متقدمة ومقرات رئيسية للحزب.

لحظة قصف الضاحية الجنوبية لبيروت قبل قليل... pic.twitter.com/U9vcXYDJIp — رؤى لدراسات الحرب (@Roaastudies) September 28, 2024

من جانبه نفى حزب الله وجود أسلحة في المباني المستهدفة بالغارات الإسرائيلية على الضاحية.

كما أعلن الجيش عن قتل عدد من قادة حزب الله في جنوب لبنان، مشيرا إلى مقتل محمد إسماعيل قائد الوحدة الصاروخية لحزب الله ونائبه حسين أحمد إسماعيل.

ولم يؤكد حزب الله أو ينفي الإعلان الإسرائيلي.

يأتي ذلك بعد ساعات من شن المقاتلات الإسرائيلية غارة وُصفت بـ"العنيفة وغير المسبوقة" على الضاحية الجنوبية، وأعلن الجيش الإسرائيلي أن الهجوم استهدف مقر القيادة المركزية لحزب الله في المنطقة.