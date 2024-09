فيديوهات.. عشرات الغارات الإسرائيلية تهز ضاحية بيروت في ليلة عنيفة

شفق نيوز/ شن الطيران الحربي الإسرائيلي، أكثر من 30 غارة على الضاحية الجنوبية في بيروت، ليلة الجمعة- السبت، في موجة ضربات عنيفة، بعد ساعات من قصف ما اسمته تل أبيب، مقر القيادة المركزية لحزب الله في المنطقة.

والجيش الإسرائيلي: إن غاراته استهدفت منشآت تصنيع السلاح تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، بالإضافة إلى مباني تضم وسائل قتالية متقدمة ومقرات رئيسية للحزب.

من جانبه نفى حزب الله وجود أسلحة في المباني المستهدفة بالغارات الإسرائيلية على الضاحية.

كما أعلن الجيش عن قتل عدد من قادة حزب الله في جنوب لبنان، مشيرا إلى مقتل محمد إسماعيل قائد الوحدة الصاروخية لحزب الله ونائبه حسين أحمد إسماعيل.

ولم يؤكد حزب الله أو ينفي الإعلان الإسرائيلي.

يأتي ذلك بعد ساعات من شن المقاتلات الإسرائيلية غارة وُصفت بـ"العنيفة وغير المسبوقة" على الضاحية الجنوبية، وأعلن الجيش الإسرائيلي أن الهجوم استهدف مقر القيادة المركزية لحزب الله في المنطقة.

So far, more than 20 attacks by the Israeli have been reported in the southern suburbs of Beirut#Yemen #فلسطين #بيروت #جنوب_لبنان #حيفا #لبنان_الصمود #الضاحية_الجنوبية #Hezbollah #الضاحية_الجنوبية pic.twitter.com/mMM3bn1L1F