غرق ناقلة وقود فلبينية.. 16 ناجياً وتسرب للوقود قرب مانيلا (فيديو)

شفق نيوز/ نجا 16 بحارا وفقد واحد في غرق ناقلة ترفع علم دولة الفلبين محملة بـ1.4 مليون ليتر من الوقود الصناعي قبالة العاصمة مانيلا، وتجري حاليا عمليات لمكافحة تسرب الوقود إلى المياه.

وقال وزير النقل الفلبيني خايمي باوتيستا في مؤتمر صحافي: "تمكنا من إنقاذ 16 من أصل 17 من أفراد الطاقم، وفقد شخص واحد".

وأشار باوتيستا إلى أن "الرياح القوية والأمواج المرتفعة تعرقل جهود الاستجابة لحالة الطوارئ".

ووقعت الحادثة في خليج مانيلا، على بعد حوالي 7 كيلومترات (4.3 ميل) قبالة بلدية ليماي في مقاطعة باتان، بالقرب من العاصمة، في الساعات الأولى من فجر يوم الخميس.

وقال خفر السواحل الفلبيني في تقرير له إن السفينة The MT Terra Nova "انقلبت وغرقت في النهاية".

ولفت إلى أنه يحقق في "ما إذا كانت هناك عوامل طقس في المياه عند وقوع الحادث البحري".

وفي أعقاب حادثة الغرق تم اكتشاف وجود بقعة نفطية وجرى بعدها استنفار أفراد حماية البيئة البحرية للمساعدة على احتوائها.

An oil spill was observed after motor tanker Terra Nova capsized and submerged off Bataan waters early Thursday morning, the Philippine Coast Guard said. MT Terra Nova, heading to Iloilo, was carrying 1.4 million liters of industrial fuel. One crew member is missing. @gmanews pic.twitter.com/llgJYOFYGv