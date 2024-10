عراقجي ردا على تصريح بايدن: من يعرف موعد الهجوم على إيران سيتحمل المسؤولية

شفق نيوز/ حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم السبت، من "مغبة التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي جو بايدن، في ختام زيارته لبرلين".

وقال عراقجي، في منشور على منصة "إكس"، إن "كل من لديه معرفة وعلم بزمان وكيفية هجوم إسرائيل على إيران، أو تقديم المعدات والدعم لمثل هذه الحماقة، منطقيًا، سيتحمل مسؤولية أي أضرار محتملة".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد قال إن لديه علم بكيفية وموعد رد إسرائيل على الهجوم الصاروخي الإيراني، لكنه أحجم عن الخوض في التفاصيل.

وفي حديثه للصحفيين، في ختام زيارة إلى برلين، أضاف بايدن، أن "هناك فرصة للتعامل مع إسرائيل وإيران، بطريقة قد تنهي الصراع بينهما في الشرق الأوسط، لفترة من الوقت".

وأوضح بايدن أنه يعتقد أن "هناك إمكانية للعمل على التوصل لوقف لإطلاق النار في لبنان، ولكن الأمر سيكون أصعب في غزة".

Anybody with knowledge or understanding of "how and when Israel was going to attack Iran", and/or providing the means and backing for such folly, should logically be held accountable for any possible causality.https://t.co/aLyJDw1NGp