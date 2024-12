طائرة تصطدم بثلاث سيارات وتوقع جرحى في تكساس.. فيديو

شفق نيوز/ أفادت السلطات في ولاية تكساس الأمريكية بأن أربعة أشخاص أصيبوا ونقلوا إلى المستشفيات بعد أن هبطت طائرة صغيرة ثنائية المحرك في شارع سريع بجنوب الولاية واصطدمت بثلاث سيارات.

وقالت نائبة قائد شرطة مدينة فيكتوريا إيلين مويا في مؤتمر صحفي إن ثلاثة أشخاص أصيبوا بإصابات غير خطيرة بعد الحادث الذي وقع مساء أمس الأربعاء في مدينة فيكتوريا بالولاية، وتم نقل الرابع إلى مستشفى خارج المدينة لتلقي علاج على مستوى أعلى.

وأضافت مويا "هذا ليس شيئا نراه كل يوم، لكننا سعداء لأن هؤلاء الأشخاص بخير على ما يبدو ويخضعون للفحص".

وقالت إدارة الطيران الاتحادية إن الطائرة كانت من طراز "بايبر بي إيه-31" ذات المحركين، وأضافت أن الطيار فقط كان على متن الطائرة.

ولم يتم الكشف عن اسم الطيار أو حالته الصحية على الفور، وأشارت إدارة الطيران الاتحادية إلى أنها ستحقق في الحادث.

وأظهرت صور من مكان الحادث تحطم الطائرة وانشطارها إلى نصفين بالقرب من جسر طريق سريع، وتناثر حطامها على الطريق.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي الطائرة ذات المحركين وهي تحلق على ارتفاع منخفض للغاية قبل أن تهبط في أحد الشوارع.

Victoria, Texas plane crash caught on video. The incident happened on Zac Lentz Parkway and Mockingbird Lane. pic.twitter.com/9hRaOXRNag