شاحنة تقتحم حانة وتخلف قتلى في الدومينيكان.. فيديو

شفق نيوز/ أعلنت السلطات في الدومينيكان، يوم الاثنين، أن 11 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب أكثر من 30 آخرين جراء اقتحام شاحنة حانة غرب العاصمة سانتو دومينغو.

وقال مدير الدفاع المدني، خوان سالاس لوكالة "أسوشيتد برس" إن الحادث وقع الأحد، في مجتمع أزوا الجنوبي الواقع غرب العاصمة.

وأضاف أنه لم يتضح على الفور سبب الحادث "على الرغم من أن السلطات تقوم بمراجعة الكاميرات في المنطقة"، مشيرا الى نقل معظم المصابين إلى مستشفى قريب.

من جهته، قال المتحدث باسم الشرطة دييغو بيسكويرا إن أحد الضحايا ضابط في الشرطة.

وأشار إلى أن سائق الشاحنة فر من مكان الحادث ولم يتم العثور عليه، موضحا أن الشرطة اعتقلت أحد الركاب في الشاحنة التي كانت تنقل (الأفوكادو).

