تحطم طائرة ركاب مدنية على متنها 72 شخصا غرب كازاخستان.. فيديو

شفق نيوز/ تحطمت طائرة ركاب مدنية تابعة للخطوط الجوية الأذرية في مدينة أكتاو الكازاخستانية اليوم الاربعاء.

وقالت وسائل إعلام، إن طائرة الركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية (Azerbaijan Airlines).

وأفادت وكالات الأنباء الروسية، نقلاً عن وزارة الطوارئ الكازاخستانية، اليوم، بأن الطائرة تحطمت قرب مدينة أكتاو في كازاخستان.

وبينت أن الطائرة التابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية كانت في رحلة من باكو إلى غروزني في جمهورية الشيشان الروسية، لكنها تم تحويل مسارها بسبب الضباب في غروزني، وفقاً لما ذكرته وكالات الأنباء.

وقبل التحطم، قامت الطائرة بالتحليق عدة مرات فوق المطار.

من جانبها نقلت رويترز عن الخطوط الجوية الأذربيجانية، أن 72 شخصا كانوا على متن طائرة الركاب.

Kazakh media reports that the plane flying from Baku to Grozny crashed at Aktau airport. Before that, the plane made several circles over the airport. pic.twitter.com/rbcxjejFxR