بلا تصريح.. ترامب يستخدم اغنيات فرقة شهيرة في حملته الانتخابية والاخيرة ترد

شفق نيوز/ طلبت شركة إنتاج أسطوانات فرقة "آبا" الشهيرة، يوم الخميس، من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب المرشح للانتخابات الرئاسية الكفّ عن استخدام أغنيات الرباعي السويدي ضمن حملته.

وأفادت شركة "يونيفرسال ميوزيك" في السويد بأنها رصدت استخدام عدد من أغنيات الفرقة مرة واحدة على الأقل خلال أنشطة حملة مرشح الحزب الجمهوري.

كما أضافت شركة "يونيفرسال ميوزيك إيه بي" في رسالة إلكترونية تلقتها وكالة فرانس برس: "لقد طلبنا إزالة (هذه الأغنيات".

لا إذن أو تصريح

وأوضحت المجموعة أن "يونيفرسال ميوزيك بابليشينغ إيه بي" و"بولار ميوزيك إنترناشونل إيه بي" لم تتلقيا أي طلب (لاستخدام هذه الأغنيات)، ولم تمنحا ترامب بالتالي أي إذن أو تصريح" بذلك.

وأشارت صحيفة "سفينسكا داغبلاديت" السويدية إلى أن أحد صحافييها حضر تجمعا لترامب في تموز/يوليو في ولاية مينيسوتا، حيث توجد جالية سويدية كبيرة، وبُثَّت خلاله إحدى أغنيات فرقة (آبا) بعنوان The Winner Takes it All.

وعُرض على شاشة عملاقة فيلم فيديو قديم للفرقة تبلغ مدته عشر دقائق يُظهرها مؤدية بعضا من أكبر أغنياتها، ومنها "ماني، ماني، ماني" Money, Money, Money و"دانسينغ كوين" Dancing Queen.

وبأسلوب فريد وألحان جذابة، جسّد أعضاء "آبا" الأربعة بيني أندرسون وأغنيتا فالتسكوغ وآني-فريد لينغستاد وبيورن أولفايوس (واسم الفرقة يتألف من الأحرف الأولى من أسمائهم) حقبة الديسكو قبل أن ينفصلوا عام 1982.

وطلب مشاهير موسيقيون آخرون، مثل بروس سبرينغستين ونيل يونغ وسيلين ديون وفرقة "رولينغ ستونز" من المرشح الجمهوري التوقف عن استخدام أغنياتهم في حملته الانتخابية.