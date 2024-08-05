بعد قصف عين الأسد.. بايدن يعلن مناقشة خطوات للرد

شفق نيوز/ أعلن البيت الأبيض عن انه تم إطلاع الرئيس الامريكي جو بايدن على الهجوم الصاروخي الذي وقع الاثنين على قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق التي تستضيف قوات أمريكية.

وبهذه الاثناء، قال بايدن في توضيح: في وقت سابق، تم اطلاعي أنا ونائب الرئيس في غرفة العمليات على التطورات في الشرق الأوسط. تلقينا تحديثات حول التهديدات التي تشكلها إيران ووكلاؤها، والجهود الدبلوماسية لتهدئة التوترات الإقليمية، والاستعدادات لدعم إسرائيل في حالة تعرضها لهجوم مرة أخرى".

وأضاف: "كما ناقشنا الخطوات التي نتخذها للدفاع عن قواتنا والرد على أي هجوم ضد أفرادنا بالطريقة والمكان الذي نختاره".

Earlier, @VP and I were briefed in the Situation Room on developments in the Middle East.We received updates on threats posed by Iran and its proxies, diplomatic efforts to de-escalate regional tensions, and preparations to support Israel should it be attacked again.We also… pic.twitter.com/kbRcVkW3ex — President Biden (@POTUS) August 5, 2024

وكانت وكالة رويترز افادت نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، يوم الاثنين، بإصابة عدد من الجنود الأمريكيين خلال قصف صاروخي استهدف قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار التي تضم قوات أميركية ومستشاري التحالف الدولي، إلى قصف بصاروخين.

وفي غضون ذلك؛ كشف مصدر أمني مطلع أن عملية استهداف قاعدة عين الاسد كان معداً لها بـ5 صواريخ كانت محملة على منصة الإطلاق على المحمولة على العجلة لكن المنصة فشلت بإطلاق الصواريخ البقية.