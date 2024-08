بعد قصف عين الأسد.. بايدن يعلن مناقشة خطوات للرد

شفق نيوز/ أعلن البيت الأبيض عن انه تم إطلاع الرئيس الامريكي جو بايدن على الهجوم الصاروخي الذي وقع الاثنين على قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق التي تستضيف قوات أمريكية.

وبهذه الاثناء، قال بايدن في توضيح: في وقت سابق، تم اطلاعي أنا ونائب الرئيس في غرفة العمليات على التطورات في الشرق الأوسط. تلقينا تحديثات حول التهديدات التي تشكلها إيران ووكلاؤها، والجهود الدبلوماسية لتهدئة التوترات الإقليمية، والاستعدادات لدعم إسرائيل في حالة تعرضها لهجوم مرة أخرى".

وأضاف: "كما ناقشنا الخطوات التي نتخذها للدفاع عن قواتنا والرد على أي هجوم ضد أفرادنا بالطريقة والمكان الذي نختاره".

Earlier, @VP and I were briefed in the Situation Room on developments in the Middle East.We received updates on threats posed by Iran and its proxies, diplomatic efforts to de-escalate regional tensions, and preparations to support Israel should it be attacked again.We also…