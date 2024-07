انفجار ضخم يهز أكبر مصنع أسلحة في الولايات المتحدة.. فيديو

شفق نيوز/ وقع انفجار ضخم في مصنع شركة "جنرال داينامكس" للأسلحة الدفاعية في ولاية أركنساس، الذي يعد الأكبر في الولايات المتحدة.

وأسفر الانفجار، الذي تلاه حريق هائل، عن سقوط مصابين، إضافة إلى فقدان آخرين، وفق "أسوشيتد برس".

وقال متحدث باسم الشركة إن الانفجار وقع في مصنع جنرال دايناميكس للمعدات والأنظمة التكتيكية في مدينة كامدن.

وأكد المتحدث في بيان أن الإنتاج توقف مؤقتاً في المبنى الذي وقع فيه الانفجار، في الوقت الذي يتم التعاون فيه مع السلطات.

وكانت الشركة قد قالت في البداية إن الحادث ناجم عن ألعاب نارية، لكنها أكدت لاحقاً أنه كان انفجاراً.

🚨Update: Sabotage!! US under attack!! Massive explosion at a General Dynamics plant in Arkansas, that manufacturer advanced military weapons and aerospace systems! pic.twitter.com/a2anlxYVbO