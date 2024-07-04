انفجار ضخم يهز أكبر مصنع أسلحة في الولايات المتحدة.. فيديو

انفجار ضخم يهز أكبر مصنع أسلحة في الولايات المتحدة.. فيديو
2024-07-04T05:04:58+00:00

شفق نيوز/ وقع انفجار ضخم في مصنع شركة "جنرال داينامكس" للأسلحة الدفاعية في ولاية أركنساس، الذي يعد الأكبر في الولايات المتحدة.

وأسفر الانفجار، الذي تلاه حريق هائل، عن سقوط مصابين، إضافة إلى فقدان آخرين، وفق "أسوشيتد برس".

وقال متحدث باسم الشركة إن الانفجار وقع في مصنع جنرال دايناميكس للمعدات والأنظمة التكتيكية في مدينة كامدن.

وأكد المتحدث في بيان أن الإنتاج توقف مؤقتاً في المبنى الذي وقع فيه الانفجار، في الوقت الذي يتم التعاون فيه مع السلطات.

وكانت الشركة قد قالت في البداية إن الحادث ناجم عن ألعاب نارية، لكنها أكدت لاحقاً أنه كان انفجاراً.

وقالت إدارة الطوارئ في الولاية إنها تراقب وتقف على أهبة الاستعداد للمساعدة ولكنها لم تقدم تفاصيل إضافية.

وقالت مصادر طبية إن أحد المصابين عولج في غرفة الطوارئ بمركز مقاطعة "أواتشيتا" الطبي وحالته مستقرة، مضيفة أنه تم نقل مصاب آخر جواً خارج الولاية بطائرة هليكوبتر.

يشار إلى أن "جنرال ديناميكس" هي شركة متخصصة في تصنيع الأسلحة والمعدات العسكرية وأنظمة الطيران المتطورة.

ويضم مصنع مدينة "كامدن" أكثر من 880 ألف قدم مربعة من مساحة التصنيع والتخزين، ويدعم البرامج العسكرية مثل صواريخ "هيلفاير" و"غافلين" وذخائر الهاون المختلفة.

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