اقتحام متحف شهير في نيويورك دعما لغزة.. فيديو

شفق نيوز/ سيطر متظاهرون مؤيدون لفلسطين على أجزاء من متحف بروكلين في نيويورك، وسط حالة من الفوضى ومناوشات مع رجال الشرطة في المكان.

وألقي القبض على بعض الأشخاص، لكن متحدثا باسم إدارة شرطة نيويورك قال إنه لن يتم إجراء إحصاء رسمي لعدد المعتقلين حتى انتهاء الاحتجاج.

وقال شاهد عيان لوكالة "رويترز" إن أحد الاعتقالات كان لرجل شوه تمثالا خارجيا بالرسومات، كما كتب العديد من المتظاهرين رسائل على تمثال في الساحة خارج المدخل.

وقال متحدث باسم المتحف في رسالة بالبريد الإلكتروني: "لقد لحقت أضرار بأعمال فنية موجودة ومُثبّتة حديثًا في ساحتنا، دخل المتظاهرون المبنى، وتعرض موظفو السلامة العامة لدينا للمضايقات الجسدية واللفظية".

وأضاف: "ومن منطلق القلق على المبنى ومجموعاتنا وموظفينا، تم اتخاذ القرار بإغلاق المبنى قبل ساعة من الموعد المحدد".

وتم تعليق لافتة من أعلى واجهة المتحف كتب عليها "حرروا فلسطين، ابتعدوا عن الإبادة الجماعية".

وتتواصل في الولايات المتحدة المظاهرات المنددة بالحرب الإسرائيلية على غزة وتقام أغلب هذه المظاهرات في الجامعات.

Hundreds of protesters have taken over the lobby of the Brooklyn Museum demanding the cultural institution take a stand against genocide and divest from profiteering off war. 🇵🇸 pic.twitter.com/ceMFKUrooE