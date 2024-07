كولومبيا مع الأرجنتين الى نهائي كوبا أمريكا "وسط اشتباكات مع الجماهير"

شفق نيوز/ وصل منتخب كولومبيا إلى نهائي بطولة كوبا أمريكا، عقب فوز مثير 1-0 على الاوروغواي، في نصف نهائي المسابقة فجر الخميس، رغم خوض الشوط الثاني بعشرة لاعبين فقط.

ويدين منتخب كولومبيا بهذا الفوز لجيفرسون ليرما الذي أحرز الهدف الوحيد في المباراة برأسية جميلة في الدقيقة 39.

وجاء الهدف من صناعة النجم المخضرم خاميس رودريغيز، الذي بات أول لاعب يصنع 6 أهداف في نسخة واحدة في تاريخ كوبا أمريكا، محطما الرقم القياسي للأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي صنع 5 أهداف لبلاده في النسخة الماضية عام 2021.

وطُرد دانييل مونوز لاعب كولومبيا في نهاية الشوط الأول، بينما كانت أوروغواي تهيمن على الكرة، لكنها أخفقت في استغلال التفوق العددي وأهدر داروين نونيز ثلاث فرص جيدة للتسجيل مبكرا.

واشتبك لاعبو أوروغواي مع جماهير كولومبيا عقب الخسارة، قبل أن يتدخل أفراد الأمن لاستعادة الهدوء.

وبعد فوز كولومبيا في تشارلوت بولاية نورث كارولاينا، أظهرت مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي بعض لاعبي أوروغواي يصعدون للمدرجات ويتبادلون الضربات مع جماهير المنافس.

وظهر داروين نونيز وهو يوجه عدة لكمات لبعض الجماهير.

