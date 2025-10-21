مەزەنەی کەشوهەوای هەرێم کوردستان
شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان
وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو سێشەممە، مەزەنەیل کەشوهەوا راگەیان.
وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیانامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان وەگشتی ها ناوەین لەکەئەور و نیمەئەور و کاریگەری ئێ نزمە پاڵەپەستۆ لاوازە کە روی لەناوچەگەمان کردیە (سنوور پارێزگاى دهۆک و ناوچە کویەیل سنووری و بەشیگ لە ئیدارەى زاخۆ) دویایی کاریگەریەگەی درویژەوبوود ئەرا بەشیگ لەناوچە کویەیل سنوور پارێزگای هەولێر، و شێواز وارینەگە نمە واران پچڕپچڕە بوود و هاتێ بەڵاچە لەبان ناوچە کویەیل دهۆک بوود و پلەی گەرمی نزیکە لە توومارەیل دویە تەنیا ناوچە کویەیلە دوو پلە داوەزیان وەخوەی دوینێد".
هەولێر : 27 پلەی سیلیزی
سلێمانی : 27 پلەی سیلیزی
دهۆک : 26 پلەی سیلیزی
زاخۆ : 27 پلەی سیلیزی
ئامێدی : 25 پلەی سیلیزی
ئاکرێ : 27 پلەی سیلیزی
کەرکوک : 30 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 28 پلەی سیلیزی
سۆران : 26 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران : 19 پلەی سیلیزی
گەرمیان : 31 پلەی سیلیزی.