‏مەزەنەی کەشوهەوای هەرێم کوردستان

‏وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو سێشەممە، مەزەنەیل کەشوهەوا راگەیان.

‏وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیانامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان وەگشتی ها ناوەین لەکەئەور و نیمەئەور و کاریگەری ئێ نزمە پاڵەپەستۆ لاوازە کە روی لەناوچەگەمان کردیە (سنوور پارێزگاى دهۆک و ناوچە کویەیل سنووری و بەشیگ لە ئیدارەى زاخۆ) دویایی کاریگەریەگەی درویژەوبوود ئەرا بەشیگ لەناوچە کویەیل سنوور پارێزگای هەولێر، و شێواز وارینەگە نمە واران پچڕپچڕە بوود و هاتێ بەڵاچە لەبان ناوچە کویەیل دهۆک بوود و پلەی گەرمی نزیکە لە توومارەیل دویە تەنیا ناوچە کویەیلە دوو پلە داوەزیان وەخوەی دوینێد".

‏هەولێر : 27 پلەی سیلیزی

‏سلێمانی : 27 پلەی سیلیزی

‏دهۆک : 26 پلەی سیلیزی

‏زاخۆ : 27 پلەی سیلیزی

‏ئامێدی : 25 پلەی سیلیزی

‏ئاکرێ : 27 پلەی سیلیزی

‏کەرکوک : 30 پلەی سیلیزی

‏هەڵەبجە : 28 پلەی سیلیزی

‏سۆران : 26 پلەی سیلیزی

‏حاجی ئۆمەران : 19 پلەی سیلیزی

‏گەرمیان : 31 پلەی سیلیزی.