‏مردن و زەخمداری 7 فەرمانبەر وە تەقینەوەی گەپیگ و هیزگردن ئاگر لەناو ئەمار نەفتیگ لە بەسرە

2025-10-26T08:40:47+00:00

شەفەق نیوز ـ بەسرە

‏شایەتحالەیل، ئمڕوو یەکشەمم، خەوەردان لە تەقینەوەیگ لە ناوچەی بەرجەسیەی نەفتی سەر وە قەزای زوبێر خوەرئاوای پارێزگای بەسرە باشوور عراق.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز خەوەردا، تیمیگ ئاگر کپەوکردن رەسینەس شوین رویداوەگە  کۆنترۆل ئاگرەگە کردنە کە لەناو ئەماریگ نەفتی هیز گردیە.

‏سەرچەوەیگ لە وەڕێوەبەرایەتی وەرگیری شارستانی وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، رویداوگە لە ئەنجام تەقیان یەکیگ لە توربینەیل  بویە کە بویەسە مدوو رویداوەگە  لەناو ئەمار برجسیە 1.

‏ئشکرایکرد تیمەیل وەرگیری شارستانی بەسرە  وەردەوامن لە تەقەلایان ئەرا کپەوکردن وە پاڵپشتی تیم کپەوکردن نەفتی، دیاریکرد رازی عەبدولساحب وەرپرس بەش ئەمارەیل زوبیر 2 گیان لەەسداس و شەش کەس لە کراکارەیل نەفتیش زەخمدارن.

‏وەپای ڤیدیۆیەیل کە بڵاوبویە دویکەل خەس سیایگ وە ئاسمان بڵاوەوبوود.

