لەوەر قەیران ئاو.. کەرکوک پلان کشتوکاڵی ئەرا کەمتر لە نیمە داوەزنێد
شەفق نيوز- كەركوك
وەڕیەوبەرایەتی کشتوکاڵی کەرکوک، ئمڕوو جمعە، کەمەوکردن رووبەرەیل پلان کشتوکاڵی گەنم ئەرا 410 هەزار دۆنم راگەیان، دویای ئەوە کە یەک ملیۆن و14 هەزار دۆنم بوی.
عیسام سولەیمان وەڕیەوبەر کشتوکاڵی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: پلان کشتوکاڵی لە کەرکوک ئامادە کریا و ئەرا وەزارەت کشتوکاڵی بەرزەو کریا، ئەرا تەرخانکردن یەک ملیۆن و و14 هەزار دۆنم ئەرا کاڵین گەنم لە گشت ناوچەیل پارێزگاگە، وەلێ وەزارەت دویای سڵاکاری وەرد سەرچەوەیل ئاو و دووارەنووڕین پلانەیل بەشەوکردن ئاو، واژوو لەبان کاڵین تەنیا 410 هەزار دۆنم کرد، لەو شوینەیلە کە پشت وە سیستەم ئاوڕەشە بەسن.
وتیش: وەرز پارەکە رەسیە 557 هەزار دۆنم، و لەی وەرزە لەوەر کەمئاوی و داوەزیان ئاو لە بەنداو و چەمەیل، کاڵین کەمەو بوی.
وتیش: وەزارەت سەرچەوەیل ئاو نزیکەی 190 هەزار دۆنم لە پلان کاڵین دەرکرد، کە ئاویاری ئاسایی کریەن.
دیاری کرد کە وەزارەتەگە ئی بڕیارە لەوەر ئەەە دەرکرد کە سەرچەوەیل ئاو ئیسە بەش گشت شوینەیل کشتوکاڵی نیەکەێد، ئەراوە پشت وە پلانیگ جیگر بەسیا تا وەگورەی ئەو ئاوە بگونجێد کە لەوەردەس هەس، و تا ئاو نووشین بمینێد، و ئەرا مقیەتیکردن ئەمار ستراتیژی ئاو وەرجە فراوانکردن شوینەیل کشتوکاڵی.
سولەیمان دیاری کرد کە پلان نوو لەبان ناوچەیل ئاویاری چەسپیاگ مینێد جویر داقوق، ریاز، حەویجە، عەباسی، زاب، رەشاد، کە لەو ناوچەیلە تووڕەیل ئاویاری نوو هەس یا پڕۆژەیل پشتبەسین وە ئەمارەیل خوەیان، دووپاتیش کرد کە ئاویاری دەیمی لەی وەرزە فرە کەمەو بوود، لەوەر دیرکەفتن واران و کەمەوبوین وارین لە مانگەیل ئەیلوول و تشرین یەکەم وە بەراورد وەگەرد ساڵ گوزەشتە.
وتیش: ئەوەسا وەڕیەوبەرایەتی کشتوکاڵی کەرکوک لەی وەرزە پلانەگە جیوەجی کەێد، و چەودیاری لە بەشەوکردن ئاو و تویەم و پەیین و قڕکەرەیل کشتوکاڵی کەێد، ئەرا گەرەنتی سەرکەفتن وەرزەگە، و کەمەوکردن زەرەدەیل وەبان جفتیارەیل.