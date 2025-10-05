لە سێدارەداین زیندانییگ 20 کیلو گرام و 15 هەزار دەنگ حەب مادەی هووشبەر جیاواز وەپی بویە

شەفەق نیوز ـ بەغدا

دادگای تاوانەیل ناوەندی لە بەغدای پایتەخت، ئمڕوو یەکشەممە، سزای لە سێدارەداین دەرکرد ئەرا بازرگانیگ مادەی هووشبەر وە تاوان بازرگانیکردن ،وە مادەی هووشبەر.

ئەنجومەن دادگای باڵای عراقی لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان "وە زیندانیەگە دەسگیریاس وەبان 20 کیلو گرام مادەی هووشبەر هیرۆینن وەرد 15 هەزار گلە حەب مادەی کبتاگۆن هوشبەر، وەرد چەک جوراوجویر و نارنجەک و بڕیگ پویل".

وتیش، "وە پشت بەسان وە مادەی 27/ یەکەم لە یاسای هووشبەر و کاریگەری دەرونیەیل شمارە 50 ساڵ 2017 سزاگە دریاس".