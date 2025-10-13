زیقار.. عەقیدیگ پۆلیس مەوقەی وەرگردن 7000 دۆلار لە قاچاغچیگ نەفت دەسگیرکریا
شەفەق نیوز ـ زیقار
سەرچەوەیگ ئەمنی لە زیقار، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا هێزە ئەمنیەیل ئەفسەریگ پۆلیس دەسگیرکردن وەپلەی عەقید وە توومەت وەرگردن بڕە پویلیگ لە قاچاغچی نەفت.
سەرچەوەگە وەئاژانس شەفەق نیوز وت، هێزەیل لە دەزگای ئاسایش نیشتیمانی ئەفسەریگ وە پلەی عتقید دەسگیرکردن لە جویر وەڕێوەبەر لە کەرت پۆلیس فەزیلیە باشوور شار ناسڕیە لەپارێزگای زیقار کارکەێد.
سەرچەوەگە ئاشکرایکرد، لە ئۆپراسیۆنەگە ئەفسەرەگە دەسگیرکریا مەوقەی وەرگردن 7000 دۆلار لە قاچاغچی نەفت، دیاریکرد دەسوەجی ئەرا تەواوکردن رێکارەیل یاسایی وەرانوەری ئەرا بەغدای پایتەخت کلکریا.