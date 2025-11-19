‏کەرکوک.. 6 ساڵ زیندانیکردن وەرپرس فەرمانگەی باج کەرکوک وە شیوەی غیابی وە مدوو زەرەد رەسانن وە پویل گشتی

‏شەفەق نیوز ـ کەرکوک

‏دەسەی دەسپاکی فیدڕاڵی، ئمڕوو چوارشەممە، "بڕیار سزاداین دەرکرد لە دادگای تاوانەیل کەرکوک/ دەسەی دۆیەم، سزایگ غیابی ئەرا زیندانیگ کە وایە (هەنا عەبدولکەریم حەسەن ئەلبەیاتی) کە وەرپرس بەش بوی لەفەرمانگەی باج کەرکوک /یەکەم" وتیش "وەشیوەی غیابی شەش ساڵ سزای زیندانی دریا، ئەرا زەرد رەسانن وە پویل گشتی وەشیوەی ئەنقەست، کەسیگ لە باج خانووبەرە بێبەری کردیە کە چێشتخانەیگ لەبانی دروسکریاس، وەبی ئەوەگ لێپێچینەوەی باجی وەگەردی بکرێد.

‏ئاشکرایکد"دادگایگە، دویای هویردەوبوین لە بەڵگە دەسکەفتیەیل کەیسەگە، لەوانە ڕاسپاردە و ئەنجامگیرییەیل لێکۆڵینەوەی کارگێڕی، توومارەیل دەستوەسەرگرتن و گواستنەوە، و قسەیل شایەتحال و تاوانبار جیاوەکریاس، کە بوینەسە بەڵگەی هەڵهاتن تاوانبارەگە، بەڵگه‌یل وە پێویست و قەناعەتکەر زانست ئەرا تاوانبارکردن و بڕیارەگەی وەپای ماددەی (340) لە یاسای سزادان دەرکرد وە پای مادەیل (47 و 48 و 49)ی هه‌مان یاسا".

