دەسگیرکردن 10 تیرۆرست لەناویان دوو ژن هەس وەگەرد پویچەوکردن چەتەیلیگ لەناوچە جیاوازەیلیگ عراق

شەفەق نیوز ـ بەغدا

دەزگایەیل ئەمنی فەرمی، ئمڕوو چوارشەممە، دەسگیرکردن شمارەیگ تیرۆرست راگەیان کە دوو ژن ها ناویان، وەگەرد پویچەوکردن دوو باند لە ئۆپراسیۆنەیل ئەمنی کە لە ناوچە جیاوازەیل ناوچە و شارە جیاوازەیل وڵاتەگە ئەنجامدریا.

وەڕێوەبەرایەتی هەواڵگێری سەربازی لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، "لە ئۆپراسیۆەیل جویری جیاواز وەپای زانیاری هەواڵگێری دووپاتکریاگەیل و کوڵەیل بەش هەواڵگێری و ئاسایش تیپ پیادەی شانزە وە هاوکاری وەرد ئاژانسەیل ئەمنی ترەک کەرت وەرپرسیاریەتەگە توەنستن، 10 تیرۆرست دەسگیربکەن کە دوو ژن هاناویان کە وەپای مادەی 1/4 تیرۆر فەرمان دەسگیرکردنیان دەرکریابوی".

وتیش "داواکریاگەیل رادەس لایەنەیل داواکەری کریان وەشیوەی یاسایی وەگورەی ئەو شیوازەیلە پشت وەپی بەسرێد".

فەرماندەیی ئۆپراسیۆنەیل بەغدا لە بەیاننامەی ترەک راگەیان، مەفرەزەیلی "توەنستنە شمارەیگ توومەتبار وە پای مادە یاسایەیل جیاواز دەسگیربکەن، لەناویان باندیگ تاوان دزیکردن کە لە دوو کەس پێکهاتبوین، و یەکیگ ترەک وە مدوو هەڵخەڵەتانن، و چزداین وەرد بیانیەیل سەرپیچیکەر و لایەنە چەکدارەیل مەرافەکەر".

دیاریکرد "دەسگیریاس وەبان چەک و کەرەستەیل بی موولەت لەناوچەیل (شوعلە، ئەبو منیسێر، ئەبودشیر، ئستکشافات، کەمالیە، بەلەدیات، پیەڵ دیالە، قەسر ئەوسەت ـ عامریە/ مەحمودیە" لە لای کەرخ و رەسافە".

دووپاتکرد "توومەتبارەی رادەس لایەنە تایوەتەیل کریان ئەرا تەواوکردن رێکارەیل یاسایی وەگەردیان".