‏داوەزیان کەمیگ نرخ خام بەسرە وەرد داوەزیان نرخ نەفت لە جیهان

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏ نرخ نەفت خام قورس و ناوڕاس بەسرە، ئمڕوو چوارشەممە، داوەزیا وەرد داوەزیان نرخ نەفت لە بازارەیل جیهان.

‏نرخ خام قورس بەسرە 9 سەنت داوەزیا وە رێژەی 0.15%‎‎ رەسیە 59.35 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ، و نرخ خام ناوڕاس بەسرە 9 سەنت داوەزیا وە رێژەی 0.15% رەسیە 61.80 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ.

‏نرخ نەفت روی لە داوەزیان کرد، چوینکە گردەبوین مەزەنەیل ئەممارەیل نەفت ئەمریکا کاریگەرییگ قایمتر داشت لە وساننن وەختانەی بەرهەمهاوردن لە دوو کێڵگەی گەورەی کازاخستان، هەمیش داوەزینەگە وەبان گوشارە جیۆپۆلیتیکیەیلە هات کە وە مدوو هەڕەشەیل ئەمریکا ئەرا سەپانن پێناس گومرگ دروسبوود، لە چوارچمگ تەقەلای واشنتۆن ئەرا کۆنترۆڵکردن گرینلاند ‏لە بازاڕەیل.

‏نرخ یەک بەرمیل نەفت خام برێنت رەسیە 64.20 دۆلار، لە وەختیگ نەفت خام ئەمریکی وە 59.78 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ مامەڵە وەپیکریا.

‏

‏