داراییی عراق دەسکەێدە بەشەوکردن مووچەی مانگ ئەیلوول فەرمانبەرەیل
شەفەق نیوز ـ بەغدا
وەزارەت دارایی، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان فەرمانگەی ژمێریاری سەر وەپین دەسکردیە وە رێکارەیل کلکردن مووچەی فەرمانبەرەیل ئەرا مانگ ئەیلوول.
وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت، وەزارەتەگە دەسکەێدە کلکردن لەدویای تەواوکردن رێکار پەیوەنیدارەیل وە ئۆپراسیۆن سیستەم خەرجکردنەیل.
لە بەیاناامەگە داوا لە یەکەیل مەرەقەزکردن گشت وەزارەتەیل و پارێزگایەیل و لایەنەیل پەیوەنیدار کەێد سەردان فەرمانگەگە بکەن ئەرا تەواوکردن رێکارەیل پەیوەنیدار وە کلکردن مووچە وەرد پابەندبوین وە داواکارەیل کلکردن مووچەی مانگانە.