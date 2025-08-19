بەسرە.. مردن فەرمانبەریگ بەریتانی کە لە کۆمپانیایگ خزمەتگوزاری نەفتی لە زوبێر کارکرد

شەفەق نیوز ــ بەسرە

سەرچەوەگ ئەمنی، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا لە مردن فەرمانبەریگ خاوەن ناسنامەی فەڕەنسی کە لە کۆمپانیایگ خزمەتگوزاری نەفت لە زوبێر سەر وە پارێزگای بەسرە کارکردیە.

سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "فەرمانبەر فیلیب لی جون دانکالف، لەداڵگبوی 1972، ناسنامەی بەریتانی ئمڕوو گیان لەدەسدا، کە وەشیوەی ریگە وەپیدریای لە کۆمپانیای بوناتی بەریتانی ئەرا خزمەتگوزاریەیل نەفتی لە بەرجسیە /زوبێر کارکردیە".

وتیش "مەفرەزەی بەڵگە تاوانەیل زوبێر دەسکردیە وە وشکنین ئەرا تەرمەگە دەرکەفتیە هووکار مردنی قەزا و قەدەر بویە، هویچ گومانیچ تاوانکاری نییە".