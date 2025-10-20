گڕکانیگ ئیرانی دویای 700 هەزار ساڵ تیەێدە خەوەر

شەفەق نيوز- تەهران

زانایەیل خەوەردان کە گڕکان "تفتان" لە باشوور خوەرھەڵات ئیران، نشانەیل لەخەوهەڵسان وەپیەو دیار بوینە، دویای خەفتنیگ ئەرا زیاتر لە 700 هەزار ساڵ.

لەناو گۆڤار زانستی ئەمریکی Geophysical Research Letters، زانایەیل وتن: ئەو گڕکانە نزیکەی 9 سانتیمەتر لە ناوەین تەمووز 2023 و ئایا 2024 بەرزەو بویە، و دی نزمەو نەوی، واتە گاز لەژیر زەوی بەنگەو داگە.

لەبان ئەوە، زانایەیل ئویشن ناونیشان (تفتان) بایەسە لە کپەوبەی بوودە خەفتگ، وەگەرد گرنگی چەودیاریکردن گورجیی لە نزیکەو لەوەر ئەو رخباریە کە لە بانان دیرێد.

بەرزایی گڕکان (تفتان) رەسێدە نزیکەی 3940 متر، و کەفێدە بان سنوور

ئیران - پاکستان.