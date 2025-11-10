‏ئاسایش عراق قاچاخکردن زیاتر لە 8 کیلوگرام کریستال لە دەروازیگ سنوری پویچەوکەێد

شەفەق نیوز ـ بەسرە

‏دەسەی دەروازە سنووریەیل عراق، ئمڕوو دووشەممە، پویچەوکردن قاچاخ زیاتر لە 8 کیلوگرام کریستال لە دەروازەی شلامجەی سنووری راگەیان لە بەسرە باشوور عراق.

‏دەسەگە لە بەیاننامەیگرەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، "وەڕێوەبەرایەتی دەروازەی شلامجەی سنووری توەاست گەشتیاریگ عراقی دەسگیربکەێد، و دەسبگرێد وەبان (8) کگم و (400) گم، لەمادەی (کریستال) هووشبەر وەد حەب جوراوجور و بڕیگ ئامپول کیشان، لە تەقەلای سەرنەکەفتیگ ئەرا قاچاخکردن و هاوردنە ناو وڵات".

‏ وتیش "ئۆپراسیۆنەگە وەلایەن بەش تەکنیکی ئەنجامدریاس وە هاوکاری وەرد بەش هووشبەر دەروازە و مەفرەزەی k9" دیاریکرد "وەشیوەی یاسایی دەسوەبانی گیریا و توومەتبارەگە و مادەی هووشبەرەگە ئەرا وەڕێوەبەرایەتی هووشبەر و کاریگەری دەرونیەیل کلکریان تا رێکار یاسایی پوڕیاگ وەرانوەریان بگیرێ".

