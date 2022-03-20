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الاطاحة بسارق أدخل قضاءً عراقياً في حالة انذار

Category: أمـن

Date: 2022-03-20T11:45:35+0000
الاطاحة بسارق أدخل قضاءً عراقياً في حالة انذار

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الاحد، بان قوة امنية تمكنت من الاطاحة بلص ادخل قضاءً شمالي المحافظة بحالة انذار.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "لصاً يبلغ من العمر 25 عاما تمكن خلال 6 ايام من سرقة 4 مجمعات تجارية بقضاء قلعة سكر شمالي محافظة ذي قار"، لافتا إلى ان "الجاني سرق عشرات الملايين من المجمعات التجارية التي استهدفها".

واضاف، ان "هذا اللص جعل القوات الامنية تدخل حالة انذار في قلعة سكر، حتى تمت الاطاحة به صباح اليوم والعثور على الاموال بحوزته، حيث تم توقيفه على ذمة التحقيق ".

ونوه المصدر الى "وقوع 3 سرقات في قضاء قلعة سكر هذا الاسبوع حيث تم سرقة اكثر من خمسين مليون مع ارصدة ١٠٠ كارت".

ولفت الى أن "مكافحة إجرام قلعة سكر برئاسة مدير شعبة المكافحة المقدم رائد الركابي وضباط تحقيق مكافحة إجرام قلعة سكر، وخلال ٤٨ ساعة توصلوا إلى السارق، واعترف بالسرقات وتم ضبط الأموال وكذلك تم ضبط قلم وجاكوج فضلا عن ضبط التك تك اللي يستخدمها المتهم بالسرقات".

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