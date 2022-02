Parliament reveals the names of Presidential candidates

Shafaq News / The Iraqi Parliament released today a list of the names of the candidates for the Presidency of the republic.

According to the statement, the following candidates met the qualifications required for candidacy:

1-Faysal Mohsen Abboud Sayad al-Kilabi

2-Abdul Latif Muhammad Jamal Rashid Sheikh Muhammad

3-Rizgar Muhammad Amin Hama Saeed Ramadan

4-Raad Khudair Dafaq Sayel Al-Janabi

5-Khaled Siddiq Aziz Muhammad

6- Ahmed Moh Omran Shebin Al-Rubaie

7-Shehab Ahmed Abdullah Ali Al Nuaimi

8-Khadija Khadaikhesh Asad Qalaws

9-Haider Rashid Abdul Razzaq Ka'id Al-Tai'i

10-Kamal Aziz Muhammad Rahim Qaytouli

11-Hussain Mohsen Alwan Hussein Al-Hasani

12- Jamal Kabsoun Hamid Abbas

13- Ahmad Khalil Khudair Khalil Kakhoury

14- Iqbal Abdullah Amin Hassan Hilawy

15-Barham Ahmed Saleh Ahmed

16-Louay Abdel-Saheb Abdel-Wahhab Mohamed

17-Kazem Khudair Abbas Hassan Daughna

18-Jabbar Hassan Jassem Abboud

19-Rebwar Orahman wastasaleh Aref

20-Omed Abdel Salam Kader Taha Balani

21-Hadi Abdul-Hussein Saddam Muhammad Al-Fariji

22-Omar Sadiq Mustafa Majid Al Abdali

23-Hamza Bresim Thajil Moshab Al-Maamouri

24-Thaer Ghanem Muhammad Ali Al-Othman

25-Ahmed Yahya Jassim Juwaid Al-Saadi

26-Rebar Ahmed Khaled Zubair Barzani

27-Hussain Ahmed Hashem Wada'a Al-Safi

28-Dhafer Abdul-Amir Jabbar Aboud Al-Quraishi

29-Ahmed Sajit Hashem Hassan Al-Ameri

30-Mohamed Obaid Jadoua Abdullah

31-Ali Abed Hamad Dawood Al-Tai'i

32-Omar Ahmed Karim Hassan Barzanji

33-Faiza Jabbar Muhammad Babakhan