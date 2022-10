Parliament discloses names of 33 Presidential candidates

Shafaq News / Iraq's Parliament announced on Tuesday the names of 33 candidates for the Presidency of the Republic, after it decided to hold the Presidential vote session on Thursday.

The Parliament's media department said in a statement that only 33 candidates out of 59 met the qualifications for the position of President of the Republic:

1-Faysal Mohsen Abboud Sayad al-Kilabi

2-Abdul Latif Muhammad Jamal Rashid Sheikh Muhammad

3-Rizgar Muhammad Amin Hama Saeed Ramadan

4-Raad Khudair Dafaq Sayel Al-Janabi

5-Khaled Siddiq Aziz Muhammad

6- Ahmed Mooh Omran Shebin Al-Rubaie

7-Shehab Ahmed Abdullah Ali Al Nuaimi

8-Khadija Khadaikhesh Asad Qalaws

9-Haider Rashid Abdul Razzaq Ka'id Al-Tai'i

10-Kamal Aziz Muhammad Rahim Qaytouli

11-Hussain Mohsen Alwan Hussein Al-Hasani

12- Jamal Kabsoun Hamid Abbas

13- Ahmad Khalil Khudair Khalil Kakhoury

14- Iqbal Abdullah Amin Hassan Hilawy

15-Barham Ahmed Saleh Ahmed

16-Louay Abdel-Saheb Abdel-Wahhab Mohamed

17-Kadhim Khudair Abbas Hassan Daughna

18-Jabbar Hassan Jassem Abboud

19-Rebwar Orahman wastasaleh Aref

20-Omed Abdel Salam Kader Taha Balani

21-Hadi Abdul-Hussein Saddam Muhammad Al-Furaiji

22-Omar Sadiq Mustafa Majid Al Abdali

23-Hamza Bresim Thajil Moshab Al-Maamouri

24-Thaer Ghanem Muhammad Ali Al-Othman

25-Ahmed Yahya Jassim Juwaid Al-Saadi

26-Rebar Ahmed Khaled Zubair Barzani

27-Hussain Ahmed Hashem Wada'a Al-Safi

28-Dhafer Abdul-Amir Jabbar Aboud Al-Quraishi

29-Ahmed Sajit Hashem Hassan Al-Ameri

30-Mohamed Obaid Jadoua Abdullah

31-Ali Abed Hamad Dawood Al-Tai'i

32-Omar Ahmed Karim Hassan Barzanji

33-Faiza Jabbar Muhammad Babakhan