Iraqi parliament rolls a list of 40 presidential candidates

Shafaq News/ The Iraqi parliament on Tuesday rolled a roster of 40 candidates eligible to vie for the presidency of the republic post.

A statement by the General Secretariat of the Council of Representatives said that a candidates were delisted for being a subject for the "accountability and justice" measures. Four others were excluded for lack of academic qualifications.

The list includes:

1.Khaled Siddiq Aziz Muhammad

2. Faisal Mohsen Aboud Sayad al-Kalabi

3. Shehab Ahmed Abdullah Ali al-Nuaimi

4. Hussain Ahmed Hashem Wadaa al-Safi

5. Ahmed Mouh Omran Shebeen al-Rubaie

6. Ahmed Yahya Jassim Juwaid al-Saadi

7. Sabah Saleh Saeed

8. Kadhim Khudair Abbas Hassan Dawaghneh

9. Rizgar Muhammad Amin Hama Saeed Ramadan

10. Louay Abdel-Saheb Abdel-Wahhab Mohamed

11. Rebwar Orahman Aref

12. Hamza Bresim Thajeel Mosaheb al-Mamouri

13. Hussain Muhsin Alwan Hussain al-Hasani

14. Abdul Latif Muhammad Jamal Rashid Sheikh Muhammad

15. Omar Sadiq Mustafa Majid al-Abdali

16. Barham Ahmed Saleh Ahmed

17. Thaer Ghanem Muhammad Ali al-Othman

18. Iqbal Abdullah Amin Hassan Hilawy

19. Khadija Khadayish Asad Qalawis

20. Jabbar Hassan Jassem Abboud

21. Hadi Abdul-Hussein Saddam Muhammad al-Furayji

22. Raad Khudair Dafak Sayel al-Janabi

23. Omid Abdel Salam Qader Taha Balani

24. Rebar Ahmed Khaled Zubair

25. Haider Rashid Abd al-Razzaq Kaeed al-Taie

26. Kamal Aziz Muhammad Rahim Qaitoli

27. Jamal Kabson Hamid Abbas

28. Ahmad Khalil Khudair Khalil Kakhoury

29. Dhafer Abdul-Amir Jabbar Aboud al-Quraishi

30. Ahmed Sajit Hashem Hassan al-Amri

31. Muhammad Obaid Jadu' Abdullah

32. Ali Abd Hamad Daoud

33. Omar Ahmed Karim Hassan Barzanji

34. Faiza Jabbar Muhammad Babakhan

35. Saad Jamil Nasser Murad al-Fayli

36. Ali Abbas Rasan Sunaid al-Karaani

37. Taha Hama Rashid Abdel Rahman Hama Amin

38. Fathia Fathallah Hasan Kaki

39. Khaled Mustafa Hussein Sharif

40. Abdul Aziz Ahmed Mohammed Khalaf al-Jubouri