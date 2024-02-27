معلمو السليمانية يهددون بتصعيد ضد "العقوبات" وتربية المحافظة: لا نستطيع البت بالأمر

شفق نيوز/ هدد مجلس المعلمين المعترضين في السليمانية، اليوم الثلاثاء، بتصعيد جديد لخطواتهم إذا لم يتم إلغاء العقوبات المفروضة على الكوادر التعليمية بسبب الإضراب، في حين بينت مديرية تربية السليمانية ان قرار العقوبات كان جماعيا من كل مديريات التربية ويجب الغاؤه بقرار جماعي أيضاً ولا يحق لها البت بالامر لوحدها.

وقال عضو المجلس عثمان كولبي في حديث لوكالة شفق نيوز؛ إن "هناك أكثر من أربعة آلاف عقوبة وجهت للمعلمين والمدرسين في السليمانية بسبب الإضراب الذي خلفته تأخير صرف الرواتب، باستثناء إدارتي رابرين وكرميان ومحافظة حلبجة"، مشيرا إلى أن "العقوبات كانت بالغياب من يوم واحد ولغاية 27 يوم".

وأضاف أن "كل تلك العقوبات وفقا لمختصين هي غير قانونية وفيها اجحاف بحق الكوادر التعليمية ولغاية الآن لم نلمس اي قرار فعلي تم تطبيقه بجان الكوادر التعليمية سوي العقوبات الإدارية".

"تهديد بالتصعيد"

وعن خططهم في حال تم تطبيق تلك العقوبات بين عثمان أن "ما تبقى من العام الدراسي قرابة شهرين ففي حال عدم رفع تلك العقوبات فمن الممكن أن نقوم بغلق أبواب المدارس أو القيام باي نشاط مدني اخر لكننا ننتظر ونتأمل الغاء تلك العقوبات"، مشيرا الى ان "المجلس عقد اجتماعات مع أطراف سياسية وادارية وقد تم أخبارهم بعدم قانونية تلك العقوبات لكن لم ترد لغاية الآن أي ردود تذكر".

"قرار جماعي"

بدوره كشف مدير عام تربية السليمانية دلشاد عمر خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز إن "العقوبات التي تم اتخاذها بحق بعض المعلمين والمدرسين بسبب الإضراب العام كانت قانونية وبقرار جماعي من كل المديريات العامة للتربية في جميع المناطق والمحافظات".

وأشار إلى أن "الهدف من اتخاذ هذه الإجراءات هو الحفاظ على رواتب الموظفين والمعلمين لأن ديوان الرقابة المالية العراقية هو من يتابع هذا الموضوع فكيف يمكن أن تتم الموافقة على صرف رواتب الموظفين لن يقوموا بواجباتهم التي كفلها القانون".

وعن إلغاء تلك العقوبات بين مدير عام تربية السليمانية أن "القرار الذي تم اتخاذه كان قراراً جماعياً ويجب أن يتم اتخاذ قرار الغائه بصورة جماعية أيضا لانه لايجوز لنا البت بالموضوع حاليا".

"إلغاء العقوبات"

بدوره قال عطا أحمد نائب رئيس اتحاد معلمي كوردستان في السليمانية خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز إن "الاتحاد في تواصل مستمر مع إدارات التربية والجهات الرسمية بخصوص إلغاء العقوبات التي تم اتخاذها بحق بعض المعلمين والمدرسين الذين قاطعوا الدوام الرسمي بسبب مشكلة الرواتب".

وأضاف أن "هناك وعود من الجهات الرسمية بالغاء تلك العقوبات كون الكوادر التعليمية تحتاج إلى تكريم واحترام وليش إلى عقوبة".