إغلاق حسابات خامنئي على فيسبوك وانستغرام وثريدز

شفق نيوز/ أغلقت شركة "ميتا" المشغلة لمواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وإنستغرام وثريدز"، يوم الخميس، حسابات المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وحسابات أخرى بداعي تجاوزها سياسة الخصوصية واستخدامها منحى يتعارض مع قواعد السلوك الأخلاقي لمستخدمي حسابات التواصل الاجتماعية، حسب قولها.

وأصبح من المتعذر على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي التي تديرها "ميتا" الوصول لمختلف حسابات خامنئي، اذ ذكرت الشركة أن هذه الحسابات تخالف سياساتها بشان الخصوصية والتحريض والعنف.

ونشرت شركة "ميتا" للتواصل الاجتماعي تقريراً أعلنت فيه عن إزالة شبكة من الحسابات الاخرى تابعة للنظام الإيراني على منصاتها أبرزها حساب الفيس بوك، عازية قرارها الى دعم الحوثيين في اليمن وحركة حماس الفلسطينية.

وجرى إغلاق بعض الحسابات المنسوبة لعلي خامنئي على إنستغرام وتويتر في أوقات سابقة. ومع ذلك، في العامين الماضيين، كانت الحسابات المنسوبة لزعيم الجمهورية الإسلامية نشطة ولديها عدة ملايين من المتابعين.

ورغم أن العديد من المسؤولين في ايران ينشطون في شبكات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستغرام وتويتر، فقد قيدت الحكومة الوصول إلى هذه الشبكات الاجتماعية وتمت فلترة إنستغرام وفيسبوك في إيران لعدة سنوات.