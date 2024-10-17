دراسة.. 600 فيروس يحوم حول الإنسان يومياً

شفق نيوز/ كشفت دراسة صادمة، عن وجود أكثر من 600 فيروس مختلف الأنواع يحوم حول الإنسان أثناء روتينه اليومي، لافتة إلى أن فرش الأسنان ومقبض الدش يعجان بهذه الفيروسات.

ونقلت الدراسة الجديدة التي نشرتها دورية "فرونتيرز إن ميكروبيوميس"، عن إيريكا هارتمان، المسؤولة عن الدراسة والتي تنتمي إلى جامعة نورثويسترن في ولاية إلينوي الأميركية قولها إن "عدد الفيروسات التي عثرنا عليها كبير للغاية".

وأضافت هارتمان: "لقد عثرنا على كثير من الفيروسات لا نعرف سوى القليل عنها، وفيروسات أخرى كثيرة لم نشاهدها من قبل".

وقالت إن الباحثين اكتشفوا أن هناك اختلافا في العينات التي أخذوها من فرش الأسنان ومقابض الدش، فكل فرشاة أسنان وكل مقبض دش جزيرة صغيرة مستقلة".

ولفتت هارتمان إلى أن "الخبر الجيد هو أن تلك الفيروسات ليست خطيرة بالنسبة للإنسان لكنها تهاجم وتضاعف البكتيريا الداخلية".

ويعتقد الباحثون أن أنواع الفيروسات التي تم اكتشافها حديثا يمكن أن تكون كنزا للمساعدة في الأبحاث التي تجرى لمعالجة العدوى البكنيرية المقاومة للمضادات الحيوية.