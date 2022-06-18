سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بغداد تتحرك لمعالجة حالات اشتباه بالكوليرا في السليمانية وترسل وفداً طبياً رفيعاً

Category: منوعـات

Date: 2022-06-18T17:36:03+0000
بغداد تتحرك لمعالجة حالات اشتباه بالكوليرا في السليمانية وترسل وفداً طبياً رفيعاً

شفق نيوز/ وصل فريق طبي من الحكومة الاتحادية في بغداد، يوم السبت، الى مدينة السليمانية بإقليم كوردستان بعد تسجيل عدة حالات مشتبه بإصاباتها بمرض الكوليرا.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر لوكالة شفق نيوز، إن "هناك فريقا عالي المستوى برئاسة مديرة المركز الوطني للوقاية والسيطرة على الامراض الانتقالية وصل الى السليمانية من الحالات المشتبه باصاباتها بالكوليرا في السليمانية الى مختبر الصحة العامة ببغداد وننتظر تأكيدها من عدمه".

وتابع البدر، "سيكون هناك تصريح رسمي للوزارة قريبا عن حالات الكوليرا في العراق".

وأضاف ان "مرض الكوليرا هو مرض متوطن وتسجيل الإصابات به طبيعي جدا في كل موسم".

واليوم السبت، اعلن وزير الصحة في إقليم كوردستان سامان البرزنجي،، تسجيل حالات يُشتبه بإصابتها بوباء الكوليرا، وان تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لمواجهة تفشيه في الإقليم.

وكانت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم السبت، اتخاذها إجراءات جديدة للوقاية من مرض "الكوليرا"، مشيرة الى التنسيق مع الوزارات المعنية لمراقبة الأماكن العامة في الأسواق والمطاعم ومصادر مياه الشرب.

related

معارض الكتب في كوردستان.. استنباط للوعي وتسويق مبتكر

Date: 2021-11-19 19:51:29
معارض الكتب في كوردستان.. استنباط للوعي وتسويق مبتكر

صُنعت في كركوك.. سيارة تضاهي المرسيدس من خشب السليمانية

Date: 2020-11-17 14:13:48
صُنعت في كركوك.. سيارة تضاهي المرسيدس من خشب السليمانية

السليمانية تحتفل بليلة "يلدا".. صور

Date: 2021-12-20 18:13:55
السليمانية تحتفل بليلة "يلدا".. صور

صور.. اختتام أسبوع الموضة في السليمانية

Date: 2021-01-28 17:23:38
صور.. اختتام أسبوع الموضة في السليمانية

السليمانية.. اختتام فعاليات مهرجان الأدب العالمي

Date: 2021-12-29 08:44:58
السليمانية.. اختتام فعاليات مهرجان الأدب العالمي

موسيقى الشارع.. عازف كمان ينثر السعادة في السليمانية (صور)

Date: 2021-01-31 18:26:37
موسيقى الشارع.. عازف كمان ينثر السعادة في السليمانية (صور)

السليمانية.. احتفالات برأس السنة وسط الأماني (صور)

Date: 2021-12-31 20:54:20
السليمانية.. احتفالات برأس السنة وسط الأماني (صور)

موسيقيون يعزفون للحب في عيد العشاق بالسليمانية

Date: 2021-02-13 21:12:28
موسيقيون يعزفون للحب في عيد العشاق بالسليمانية