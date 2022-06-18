بغداد تتحرك لمعالجة حالات اشتباه بالكوليرا في السليمانية وترسل وفداً طبياً رفيعاً

شفق نيوز/ وصل فريق طبي من الحكومة الاتحادية في بغداد، يوم السبت، الى مدينة السليمانية بإقليم كوردستان بعد تسجيل عدة حالات مشتبه بإصاباتها بمرض الكوليرا.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر لوكالة شفق نيوز، إن "هناك فريقا عالي المستوى برئاسة مديرة المركز الوطني للوقاية والسيطرة على الامراض الانتقالية وصل الى السليمانية من الحالات المشتبه باصاباتها بالكوليرا في السليمانية الى مختبر الصحة العامة ببغداد وننتظر تأكيدها من عدمه".

وتابع البدر، "سيكون هناك تصريح رسمي للوزارة قريبا عن حالات الكوليرا في العراق".

وأضاف ان "مرض الكوليرا هو مرض متوطن وتسجيل الإصابات به طبيعي جدا في كل موسم".

واليوم السبت، اعلن وزير الصحة في إقليم كوردستان سامان البرزنجي،، تسجيل حالات يُشتبه بإصابتها بوباء الكوليرا، وان تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لمواجهة تفشيه في الإقليم.

وكانت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم السبت، اتخاذها إجراءات جديدة للوقاية من مرض "الكوليرا"، مشيرة الى التنسيق مع الوزارات المعنية لمراقبة الأماكن العامة في الأسواق والمطاعم ومصادر مياه الشرب.