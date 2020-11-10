بالصور..تجربة رائدة لنقل البشر في كبسولات فائقة السرعة

Category: منوعـات

Date: 2020-11-10T08:54:12+0000

قامت شركة فيرجن هايبرلوب بأول اختبار لنقل بشر عبر كبسولات فائقة السرعة، وذلك في صحراء ولاية نيفادا الأمريكية.

وتعتمد الفكرة على كبسولات بداخل أنابيب مفرغة تنقل الركاب بسرعات عالية.

وخلال الاختبار، قطعت الكبسولة التي كانت تقل راكبين - وهما موظفان يعملان في شركة فيرجن هايبرلوب - مسافة 500 متر في 15 ثانية، لتصل إلى سرعة 172 كيلومترا في الساعة.

لكن هذا جزء بسيط من طموحات الشركة التي تخطط لأن تسير كبسولاتها بسرعة 1000 كيلومتر في الساعة.

وشركة فيرجن هايبرلوب ليست الوحيدة التي تطور مفهوم السرعة الفائقة، ولكن لم يسبق لشركة أخرى أن نجحت في نقل مسافرين بهذه السرعة.

ووصفت سارة لوشيان، مديرة قسم تجارب العملاء، وكانت واحدة من بين اثنين على متن الكبسولة، التجربة قائلة إنها "مثيرة سواء نفسيا أو جسديا" بُعيد الحدث.

وارتدت سارة ومسؤول التكنولوجيا جوش جيجل ملابس بسيطة من الصوف وبنطلوني جينز وليس ملابس طيران خلال التجربة التي نفذت مساء الأحد خارج لاس فيغاس.

وقال لوشيان إن الرحلة كانت سلسة و"لم تكن على الإطلاق تشبه رحلة قطار الملاهي" بالرغم من أن السرعة المسجلة كانت "أكثر إثارة" مقارنة بمسار أطول. وأضافت قائلة إن أيا منهما لم يشعر بالغثيان.

واعتمدت الكبسولة، التي استغرق تطويرها سنوات، على فكرة لشركة تيسلا التي أسسها إيلون ماسك.

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