الدفاع المدني في نينوى يخمد حريقاً في مستشفى بالموصل ويخلي 37 مريضاً

شفق نيوز/ تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة نينوى، اليوم الثلاثاء، من إخماد حريقٍ اندلع بمخزن في مستشفى السلام، جنوب شرقي الموصل، مركز محافظة نينوى، فيما تم إخلاء عدد من المرضى من احدى ردهات المستشفى من دون وقوع إصابات.

وقال مصدر في الدفاع المدني لوكالة شفق نيوز، إن الحريق "اندلع بمخزن للفلاتر المستعملة بالطابق الارضي لمستشفى السلام بالموصل، وان فرق الاطفاء تمكنت من إخماده دون وقوع إصابات" مبينا ان الدفاع المدني "اخلى 37 مريضاً من ردهة المستشفى بعد تسرب الدخان بأروقة المستشفى".

وأظهرت لقطات فيديو استخدام السلالم لفرق الدفاع المدني للدخول عبر النوافذ لردهات المرضى و إخلائهم فيما سُمعت أصوات جهاز الانذار المركب داخل المستشفى.