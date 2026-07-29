الخزانة الأميركية: عقوبات جديدة ضد كيانات وناقلات نفط مرتبطة بإيران

شفق نيوز- واشنطن

أصدرت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الأربعاء، عقوبات جديدة على عدد عشر شركات وثمان ناقلات نفط مرتبطة بإيران، في محاولة لمنع طهران من استغلال مضيق هرمز لدعم اقتصادها.

وذكرت الوزارة الأميركية أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها، إصدار عقوبات ضد كل من:

شركة بيليون نيكسوس الدولية المحدودة (المعروفة أيضاً باسم شركة بيليون نيكسوس الدولية المحدودة)، في هونغ كونغ، الصين.

فرع شركة ساينغ الدولية للتجارة المحدودة، مجمع شركة ترست، في جزيرة أجلتاكي، جزر مارشال.

شركة كونفيدنت أبيكس المحدودة (المعروفة أيضاً باسم كونفيدنت أبيكس المحدودة)، في هونغ كونغ، الصين.

هيئة خدمات هرمز سيف البحرية (المعروفة أيضاً باسم هرمز سيف)، في بندر عباس، محافظة هرمزجان، إيران؛ وهي خاضعة لعقوبات ثانوية.

شركة مارينوفا للشحن المحدودة، في هونغ كونغ، الصين.

شركة نيفادا سبيريت المحدودة (المعروفة أيضاً باسم شركة نيفادا سبيريت المحدودة)، في هونغ كونغ، الصين.

شركة أوشن ترانكويليتي المحدودة، مجمع شركات الائتمان، في جزيرة أجلتاك، جزر مارشال.

شركة الخليج الفارسي للتأمين البحري، في إيران؛ خاضعة لعقوبات ثانوية.

شركة تشي هانغ لإدارة السفن المحدودة، في هونغ كونغ، الصين.

شركة فاست مايتي المحدودة، جزيرة أجلتاكي، جزر مارشال.

وبحسب الوزارة فقد تمت إضافة السفن التالية إلى قائمة العقوبات الخاصة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC):

ناقلة النفط الخام السالمي، علم غير معروف؛ كانت تحمل سابقاً علم بنما.

ناقلة النفط الخام بريز، ترفع علم بربادوس.

ناقلة النفط الخام كريستال، ترفع علم فانواتو.

ناقلة نفط خام ترفع علم موزمبيق؛ كانت ترفع علم بنما سابقاً.

ناقلة نفط خام ترفع علم بربادوس.

ناقلة النفط الخام نيريتا، ترفع علم فانواتو.

ناقلة المواد الكيميائية ويل سيل، ترفع علم جزر مارشال.

ناقلة النفط الخام ييهوب، ترفع علم بربادوس.