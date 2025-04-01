إيلام الفيلية.. مبيعات الحرف اليدوية تقارب مليوني دولار خلال عيد نوروز (صور)

شفق نيوز/ أعلن مدير عام التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية في محافظة إيلام الفيلية، فرزاد شريفي، يوم الثلاثاء، أن مبيعات الحرف اليدوية والهدايا التذكارية المحلية في معارض عيد نوروز بلغت 80 ملياراً و890 مليون ريال (ما يساوي نحو مليوني دولار).

وقال شريفي في تقرير أورده موقع وكالة "مهر" الإيرانية، وترجمته وكالة شفق نيوز، إن هذا الكم من المبيعات كان في الفترة من 20 آذار/ مارس المنصرم ولغاية اليوم الأول من شهر نيسان/ أبريل الجاري، حيث تنشط معارض الحرف اليدوية والهدايا التذكارية المحلية في مناطق مختلفة من المحافظة.

وأضاف شريفي أنه بالنسبة لعيد نوروز هذا العام، أقيمت معارض الحرف اليدوية والهدايا التذكارية المحلية في ست مدن هي إيلام، وبدرة، ودره شهر، وآبدانان، ودهلران، ومهران.

وذكر أن هذه المعارض تضم 120 جناحاً بحضور الحرفيين والفنانين الذين يبيعون منتجاتهم من الحرف اليدوية والهدايا التذكارية المحلية والمنتجات الفنية اليدوية.

وأوضح شريفي أنه في هذه المعارض تم عرض أعمال مثل المنتجات الجلدية، والحصير، والأحجار الكريمة، والزينة، والملابس المحلية، والحذاء المحلي "گیوه"، والسجاد، والبسط المنقوشة وغيرها، وبيعها للسياح والمسافرين خلال عيد نوروز.

وتابع شريفي أن بعض أجنحة المعرض مفتوحة تحت الخيم الشعرية، مشيراً إلى أن بعضها قدمت الأطعمة المحلية لسياح عيد نوروز في مكان مغلق خلال أيام شهر رمضان، مع الحفاظ على طقوس هذا الشهر المبارك.

ونوه إلى أن معارض الحرف اليدوية والهدايا التذكارية المحلية مفتوحة حتى نهاية عطلة نوروز.

ترجمة وكالة شفق نيوز