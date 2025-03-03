إيلام الفيلية.. صدور أول كتاب سردي بالكوردية البهلوية للكاتبة مريم رهنما

شفق نيوز/ عن دار "نيشتمان" للطباعة والنشر في محافظة إيلام الكوردية الفيلية، صدر للكاتبة الكوردية مريم رهنما، كتاباً تحت عنوان "ژیین زیترین= الحياة في الماضي"، هو سِفر ذهبي في الأدب الفلكلوري الكوردي باللهجة البهلوية.

الكتاب يتناول بأسلوب سردي جميل الأعراف والتقاليد الخاصة بالحياة في الماضي، ويتضمن موضوعات جميلة جداً عن لسان كبار السن ويستحضر ذكرياتهم التي تعد أمراً عجيباً ورائعاً للجيل والنشأ الجديد.

كتاب "ژیین زیترین" هو أول كتاب فلكلوري باللهجة البهلوية نتعرف فيه من خلال الآداب والأعراف والتقاليد على الحياة في الماضي والتي ما زال قسم منها باقياً ومحافظاً على أصوله السابقة.

والكتاب هو الإصدار الأول للكاتبة الكوردية البهلوية مريم رهنما التي تنحدر من مدينة بهلة التابعة لقضاء دهلران في محافظة إيلام الفيلية، وكتب بسردية رائعة باللهجة الكوردية البهلوية النقية.

ومن مزايا هذا الكتاب أنه يعد كتاباً تعليمياً لأن الصفحات الأولى منه مخصصة لتعليم الأبجدية الكوردية من أجل تسهيل قراءته وتصفحه والتعرف على النصوص الواردة فيه للقراء الذين لا يحسنون القراءة بالإملاء الكوردي.

وتعد الكوردية البهلوية لهجة متداولة بين قسم كبير من الكورد في مدن محافظة إيلام ومن بينها: دهلران، آبادان، بهله، ميمه، ودره شهر.